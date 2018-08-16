Alman şirketler Merkel-Putin görüşmesinden umutlu

İkilinin ana gündem maddesi: Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesi.Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren Alman özel sektörü, Almanya Babakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumartesi günü bir araya gelmelerini, Doğu Avrupa ekonomisi açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor. Her ne kadar ikili ilişkilerin Doğu Ukrayna'da bir barış süreciyle normalleşeceği düşünülse de, görüşme yeni projeler açısından fırsat olarak görülüyor.

Alman özel sektörünün Doğu Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Wolfgang Büchele konuya dair yaptığı açıklamada, Almanya ile Rusya arasındaki mübadelelerin yoğunluğunun geçen aylarda artmaya başladığını belirtti. Bunun sevindirici gelişmeler olduğunu ifade eden Büchele, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ise Ukrayna'nın doğusundaki barış süreciyle mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

Artık Rus tarafından daha fazla öneri ve olumlu işaretler gelmesini umduğunu söyleyen Alman sanayici, "Bu, Avrupa-Rusya ilişkilerinde yeni ve olumlu bir dönem başlatabilir" değerlendirmesini yaptı.