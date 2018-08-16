Alman Şirketleri Türkiye Konusunda Çekingen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında dün yapılan telefon görüşmesinden sonra, bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz’ın telefonda görüştü. Scholz’un sözcüsü, Alman bakanın Türk meslektaşına Almanya’nın Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunların aşılmasını arzuladığını ve ekonomik istikrara sahip bir Türkiye'nin Almanya'nın çıkarına olduğunu söylediğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü, Scholz’ün Albayrak’ı Berlin’e davet ettiğini, söz konusu ziyaretin 21 Eylül'de yapılmasının kararlaştırıldığını da açıkladı. Diplomatik çevreler, Albayrak'ın ABD ile yaşanan krizde Almanya'nın aldığı tavır nedeniyle Scholz’e teşekkür ettiğini de aktardı. Bakan Albayrak’ın Berlin’deki temaslarında 28-29 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi ziyaretinin hazırlıklarının yapılacağı da öğrenildi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak bir ‘devlet ziyareti’ kapsamında Berlin’e gelecek olan Erdoğan’ın Başbakan Merkel’le de biraraya gelmesi planlanıyor.

Alman basınında bugün çıkan haberlere göre, Erdoğan’a eşlik edecek delegasyonda cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan’ın yanısıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yer alacak isimler olacak. Özellikle Merkel ve Erdoğan arasındaki zirvede, uluslararası konular ve ikili ilişkilerin yanısıra Türkiye’de yaşanan kur krizinin de masaya yatırılacağı tahmin ediliyor. Almanya, dolarda yaşanan dalgalanmanın doruğa çıktığı geçen hafta sonundan bu yana Başbakan Merkel ve konuyla ilgili bakanlarının açıklamalarıyla Türkiye'ye destek mesajları verdi. Alman basınında çıkan analiz ve yorumlarda da Türkiye’nin krize girmesinin Almanya ve diğer AB ülkelerini ve piyasaları olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketler 120 bin kişi istihdam ediyor Günlerdir üzerinde durulan bir diğer konu ise Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin durumu. Türkiye’de aralarında Mercedes, Siemens, Bosch gibi dev şirketlerin de bulunduğu, 7 bin civarında Alman işletmesi faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerde yaklaşık 120 bin kişi çalışıyor.