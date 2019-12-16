Alman şirketlerinin en büyük sorunu işgücü açığı

Alman Zanaatkârlar Birliği Başkanı Hans Peter Wollseifer ise, yürürlüğe girecek yasaya ilişkin "iyi yasa" nitelendirmesinde bulundu. Pazartesi günü yaptığı açıklamada Wollseifer, yasanın vize alma süreci de dahil olmak üzere "hızlı ve bürokratik olmayan" bir biçimde uygulanması çağrısında bulundu. Wollseifer, "Şu anda sektörde uygun ve kalifiye çalışan bulunamadığı için yaklaşık çeyrek milyon pozisyon doldurulamıyor" dedi.

Almanya'da kalifiye işgücü göçünü düzenleyecek yeni yasa 1 Mart 2020'de yürürlüğe giriyor. Yasa kapsamında Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye işgücünün Almanya'ya gelişinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Federal hükümet, eyalet yönetimleri, iş dünyası ve sendika temsilcileri Pazartesi günü Başbakanlık'ta konuyu görüşmek üzere bir araya gelecek. Zirvede yeni işgücü göçü yasasının en hızlı ve en iyi biçimde etkili kılınmasının yolları masaya yatırılacak.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, iş dünyasına yeni bir istihdam stratejisi benimseme çağrısı yaptı. Heil, "İş dünyası bize hangi ülkelerden ve hangi alanlarda işgücü istihdam etmek istediğini söylemeli" diye konuştu. Heil, federal hükümetin bürokratik süreci kolaylaştırmasının ancak bu şekilde mümkün olabileceğini kaydetti.

Federal Çalışma Ajansı Başkanı Detlef Scheele de, Almanya'ya işgücü göçüne yönelik çeşitli anlaşmalar yapılacağını duyurdu. Rheinische Post gazetesine konuşan Scheele, "Halihazırda örneğin Filipinler ve Meksika ile aramızda olduğu gibi anlaşmalar yapacağız" dedi. Scheele, bu anlaşmaların özellikle sağlık alanında yoğunlaşacağını söyledi.

Almanya akademisyenler için çekici değil

Öte yandan bir araştırmada Almanya'nın akademisyenler için cazip bir ülke olmadığı ortaya çıktı.

Bertelsmann Vakfı ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) ortaklaşa yürüttüğü çalışmaya göre, Almanya ülkeye göç etmek isteyen yabancı akademisyenlere görece daha az cazip koşullar sunuyor. Araştırmaya göre Almanya, çekicilik açısından 30 endüstrileşmiş OECD ülkesi arasında 12'nci sırada yer alıyor. Bunun nedenleri arasında AB üyesi olmayan ülkelerde kazanılmış akademik derecelerin tanınmasında yaşanan sorunlar da gösteriliyor.

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dpa/BÜ,TY

