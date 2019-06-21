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Alman sivil toplum kuruluşlarından Gezi davası çağrısı

21.06.2019 19:24 | Son Güncelleme

Alman sivil toplum kuruluşları 24 Haziran'da başlayacak Gezi Parkı davası nedeniyle yayınladıkları ortak bildiride, tutuklu Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Alman sivil toplum kuruluşlarından Gezi davası çağrısı

24 Haziran'da Silivri'de başlayacak olan Gezi Parkı protestoları davası öncesinde Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Yazarlar Derneği PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkiye-Almanya Kültür Forumu'nun aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşu ortak bir bildiri yayınlayarak tutuklu yargılanan Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Bildiride, 19 aydan beri tutuklu bulunan Kavala ve 7 aydır tutuklu bulunan Aksakoğlu'nun "tutukluğunun tamamen temelsiz olduğu ve öne çekilmiş bir ceza niteliği taşıdığı" vurgulandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Mart ayında kabul edilen Gezi Parkı iddianamesinde, Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 kişinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Alman hükümetine çağrı

Sivil toplum kuruluşları ortak bildiride Alman hükümetinden de "Tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için her düzeyde çaba gösterilmesini ve Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması için baskı yapılmasını" talep etti.

Bildiride ayrıca Gezi davasının "her türlü temelden yoksun olduğu" ve "Türk hükümetini eleştirenlere karşı yürüttüğü sert politikanın bir örneği" olduğu belirtildi.

AYM Kavala'nın başvurusunu reddetmişti

Tutuklanmasından yaklaşık iki yıl sonra hakkında düzenlenen iddianamede "Kavala’nın Gezi olaylarının organizatörü" olduğu iddia edilmişti. 1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan Kavala’nın Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu başvuru hak ihlali olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, geçen Ocak ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gündemindeki Kavala davasına resmen müdahil olduğunu açıklamıştı.

DW,dpa/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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