Alman siyasetçi Hardt: Libya'nın ikinci Suriye olma potansiyeli var

Hardt, "Her iki liderin de Hafter'i askeri bir çözümde ısrarcı olmaması konusunda ikna etmesi" gerektiğini ifade etti. Hardt, Hafter'in durumunun zayıflamasının müzakere masasına oturması için doğru zaman olduğunun bir işareti olduğunu söyledi.

Libya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) meclis grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, iç savaşın hüküm sürdüğü Libya'nın "ikinci Suriye potansiyeli olduğunu" belirterek "bölgede çok fazla dış aktörün bulunduğunu" söyledi. Hardt, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ile General Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışmaların sürdüğü Libya'daki gelişmelere ilişkin olarak DW'ye değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın doğu ve güney bölgelerini kontrolü altında bulunduran General Hafter, geçen yıl Nisan ayında UMH denetimindeki Trablus'u ele geçirmek için bir operasyon başlatmıştı. Trablus'a kadar ilerleyen Hafter'a bağlı milisler, Türkiye'nin desteklediği UMH birlikleri tarafından geri püskürtülüyor.

Hafter'in Trablus'u ele geçirememesi nedeniyle "savunma pozisyonunda olduğunu" belirten Hardt, "ancak her iki taraf için de bu iç savaşı askeri yöntemlerle kazanmanın mümkün olmadığının" altını çizdi. Hardt, "dış aktörlerin savaşan taraflara barış müzakereleri için baskı yapması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Jürgen Hardt, eğer taraflar Libya'da siyasi bir çözümde anlaşırsa Avrupa'nın ve diğer ülkelerin, Libya'da "barışçıl demokratik ve laik bir geleceğe" taşınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

AB'nin endişesi

Alman Bertelsmann Vakfı Ortadoğu Uzmanı Christian Hanelt ise Libya'daki gelişmeler açısında kritik bir noktaya gelindiği görüşünde. Libya'daki gelişmeleri DW'ye değerlendiren Hanelt, "Türkiye Batılı ülkelerin bir cephe olarak ülkenin oldukça merkezine ilerlemesi için askeri olarak katkı sağladı" dedi. Diğer yanda ise General Hafter'e siyasi ve askeri olarak destek sağlayan Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın bulunduğunu hatırlatan Hanelt, "Krizin tırmanması potansiyali yaratan iç çatlakların ve çıkarların" olduğunu belirtti. Hanelt, Fransa'nın ise resmi olarak Avrupa Birliği ile aynı çizgiyi izlemesine ve UMH'ye destek vermesine rağmen, gerçekte Birleşik Arap Emirlikleri sıkı askeri ve mali ilişkileri nedeniyle Libya'da bu ülkenin izlediği tutuma "sempati" duyduğunu ifade etti.

"Türkiye ve Rusya'nın Libya'nın geleceğine ilişkin vereceği kararda Avrupa Birliği'nin hiçbir etkisinin bulunmayacak olması bir sorun" şeklinde konuşan Hanelt, bunun da "AB için büyük bir endişe" olduğunu sözlerine ekledi.

DW/JD,HS

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