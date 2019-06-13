Alman siyasetçi Hardt Türkiye’nin S-400 alımını eleştirdi

Hardt, S-400’ler yüzünden Türkiye ile ABD arasında yaşanan anlaşmazlığın NATO’yu zayıflatacağını söyledi.NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması Alman siyasetçi Jürgen Hardt tarafından sert bir dille eleştirildi. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Grubu Dış Politika Sözcüsü Hardt, SWR radyosuna yaptığı açıklamada, söz konusu silah sevkiyatının NATO'yu zayıflatacağını ve S-400'ler aracılığı ile Rusya'nın NATO savaş uçakları hakkında teknik bilgileri edinme ihtimalinin de endişe verici olduğunu ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, "Türkiye ve ABD'nin açık bir şekilde hava savunması konusunda anlaşmazlık yaşaması, Brüksel'de NATO Konseyi tarafından tartışılması gerekiyor. Müttefiklerin birbirleriyle böyle bir anlaşmazlık yaşaması NATO'yu zayıflatıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıkan ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen geri adım atmayacaklarını dün bir kez daha vurgulamıştı. Erdoğan, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır" şeklinde konuşmuştu.