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Alman siyasetçi Hardt Türkiye’nin S-400 alımını eleştirdi

13.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Alman siyasetçi Hardt, NATO üyesi Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasını eleştirdi.

Alman siyasetçi Hardt Türkiye’nin S-400 alımını eleştirdi

Hardt, S-400’ler yüzünden Türkiye ile ABD arasında yaşanan anlaşmazlığın NATO’yu zayıflatacağını söyledi.NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması Alman siyasetçi Jürgen Hardt tarafından sert bir dille eleştirildi. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Grubu Dış Politika Sözcüsü Hardt, SWR radyosuna yaptığı açıklamada, söz konusu silah sevkiyatının NATO'yu zayıflatacağını ve S-400'ler aracılığı ile Rusya'nın NATO savaş uçakları hakkında teknik bilgileri edinme ihtimalinin de endişe verici olduğunu ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, "Türkiye ve ABD'nin açık bir şekilde hava savunması konusunda anlaşmazlık yaşaması, Brüksel'de NATO Konseyi tarafından tartışılması gerekiyor. Müttefiklerin birbirleriyle böyle bir anlaşmazlık yaşaması NATO'yu zayıflatıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıkan ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen geri adım atmayacaklarını dün bir kez daha vurgulamıştı. Erdoğan, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'a eleştiri

Alman siyasetçi Hardt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini de eleştirdi. Hardt, "Erdoğan'ın kendi başına buyruk ve keyfi bir şekilde izlediği tutum, Türkiye'ye büyük zorluklar yaşayacağına işaret ediyor. NATO'nun Türkiye'yi koruması ve Türkiye'nin NATO bir parçası olması, Türk vatandaşları için çok önemli" şeklinde konuştu.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını bir tehdit olarak görüyor. Washington, S-400'ler aracılığıyla Rusya'nın F-35 savaş uçaklarının teknik özelliklerine erişebilme riskine dikkat çekiyor. ABD, bu nedenle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakla tehdit ediyor.

ABD'nin endişesini paylaşıyor

Hristiyan Birlik Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt da, ABD'nin endişelerini paylaştığını ifade etti. Hardt, S-400'ler aracılığı ile Rusya'nın NATO'ya ait en modern savaş uçaklarına dair gizli bilgileri edinmesi halinde, bunun bir felaket olacağını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ve Avrupa Birliği gibi Batılı ittifakları bozmaya çalıştığını savunan Hardt, "Bu silah anlaşması ile belki de bunu başardı" şeklinde konuştu.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemine ilişkin endişeleri dile getirmişti. Seibert, Türkiye'nin S-400’leri satın alması halinde yaptırımlara maruz kalabileceğine işaret ederek, "Bunun da aslında ne Türkiye'nin ne de NATO'nun çıkarına olacak bir gelişme olacağı ortada. Bu nedenler ışığında Federal Alman Hükümeti, Türkiye'nin, transatlantik ittifak içerisindeki konumunu dikkate alarak, kararını gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır" demişti.

dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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