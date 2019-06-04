HABER

Alman siyasetçi Lübcke'nin ölümünde sır perdesi

04.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Hessen eyaletinde evinde ölü bulunan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke ile ilgili soruşturmayı yürüten polis ve savcılık siyasetçinin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Alman siyasetçi Lübcke'nin ölümünde sır perdesi

Geçen Pazar günü evinin terasında ölü bulunan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke ile ilgili soruşturmayı yürüten polis ve savcılık henüz fail ya da faillerle ilgili somut bir bulguya ulaşabilmiş değil. Yapılan ilk incelemelere göre Lübcke, Hessen eyaletindeki yer alan Wolfhagen-Istha köyündeki evinin terasında, başına yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldü. Polis, olayın intihar olabileceğine dair bir emare bulunmadığını duyurdu.

Ölüm tehditleri almıştı

Hessen Emniyet Teşkilatı’na bağlı özel bir ekip tarafından yürütülen soruşturmaya Federal Emniyet Teşkilatı da olay yerindeki delillerin değerlendirilmesi sürecinde destek sunuyor. Olayı soruşturan Başsavcı Horst Streiff, incelemelerini bir cinayet vakası üzerinden her olasılığa açık bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Streiff, Lübcke’nin daha önce sığınmacılara karşı takındığı olumsuz tavır nedeniyle ölüm tehditleri aldığını hatırlattı. Ancak bu ölüm tehditleri ile cinayet arasında bir bağlantı kurabilmek için yeterli delilin bulunmadığını ifade etti. Evinin terasında ölü bulunan Walter Lübcke, 2015 yılında yaşanan yoğun sığınmacı göçü sırasında kendi yetkisindeki bölgeye sığınmacı alınmasına karşı çıkmış ve bir arada yaşama değerlerine sahip olmayanların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini dile getirmişti.

dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Rus Askeri Personeli Venezuela'dan Çekildi Mi Çekilmedi Mi?Rus Askeri Personeli Venezuela'dan Çekildi Mi Çekilmedi Mi?
ABD Kongresi dev firmaları mercek altına alıyorABD Kongresi dev firmaları mercek altına alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askeri uçak 13 mürettebatıyla kayboldu

Askeri uçak 13 mürettebatıyla kayboldu

Ordu halka müdahale etti: 35 kişi öldü

Ordu halka müdahale etti: 35 kişi öldü

Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifa etti

Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifa etti

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı! İstifasını sundu!

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! Bakanlıktan açıklama geldi: Talimat yerine getirilmedi

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Hindistan’da 'inek eti yiyorsunuz' diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.