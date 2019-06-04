HABER

Alman siyasetçi Lübcke’yi kim öldürdü?

04.06.2019 23:17 | Son Güncelleme

Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Kassel Valisi Lübcke’nın cinayete kurban gitmesinin aşırı sağcıları memnun ettiği gözlemlendi.

Alman siyasetçi Lübcke’yi kim öldürdü?

Savcılık, tüm ihtimalleri gözeterek çok yönlü soruşturma yürütüyor.Almanya'da Kassel Valisi Walter Lübcke'nin evinde silahla başından vurulmuş olarak bulunmasının ardından cinayet soruşturması çok yönlü olarak sürdürülürken, aşırı sağcıların sosyal medyadaki paylaşımları tepki topladı.

Başbakan Angela Merkel’ın sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

Pazar günü Lübcke’nın evinde ölü bulunduğu bilgisi henüz Alman basınında geniş bir şekilde yer almadan bazı sosyal medya hesaplarında “halkına değer vermeyen biri daha gitti,” “hak ettiğini buldu” gibi mesajlar paylaşılmaya başlandı.

Aynı gün, Lübcke’nin dört yıl önce yaptığı ve bazı aşırı sağcı grupların büyük tepkisini çeken konuşmasının videosu da yoğun olarak paylaşıldı.

Lübcke ne demişti?

Lübcke, 2015 yılında bir halk buluşmasında, sığınmacı karşıtlarının eleştirileri üzerine, zordaki insanlara yardım etmenin, Almanya’nın Hristiyan değerlerinin bir gereği olduğunu vurgulamıştı.

CDU’lu siyasetçi, “Bu değerleri paylaşmayan, istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir, her Alman bunu yapmakta özgürdür” demişti.

Pazar günü bu videoyu sosyal medyada paylaşan aşırı sağcılar, “Bizlere, size uymuyorsa gidin demişti. Şimdi o gitmek zorunda kaldı. Hiç acımıyorum” ve “Kendi suçu, bu Merkel ve diğerlerinin de başına gelecek” gibi yorumlarda bulundular.

İnsan hakları örgütlerden tepki

Sosyal medyadaki bu paylaşımlar, aşırı sağ ile mücadele eden Amadeu Antonio Vakfı tarafından hemen farkedildi. Vakıf, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bu yorumları “tiksindirici” olarak nitelendirdi, cinayetin aydınlatılmasını talep etti.

Amadeu Antonio Vakfı mesajında, “Şoktayız: Kassel Valisi Lübcke başından vurularak öldürüldü. Sığınma hakkını savunduğu ve aşırı sağı eleştirdiği için tehdit edilmişti. Cinayet kapsamlı bir şekilde aydınlatılmalı” ifadelerini kulandı.

Savcılık harekete geçti

Son iki günde bazı aşırı sağcıların memniyetlerini dile getiren mesajları üzerine savcılık da harekete geçti, sosyal medya paylaşımlarının suç teşkil edip etmediğinin mercek altına alındığını duyurdu.

Lübcke’ye 2015 yılındaki tartışmanın ardından gönderilen nefret içerikli mesajların ve ölüm tehditlerinin de tekrar incelenmekte olduğu bildirildi.

Aşırı sağcı çevreler tarafından hedef gösterilen, internet üzerinde adresi paylaşılan Lübcke, ölümle tehdit edilmiş, dönem dönem güvenliğinin sağlanması için önlemler alınmış, kendisine yakın koruma sağlanmıştı.

Çok yönlü soruşturma sürüyor

Lübcke'yi yakın mesafeden vurarak öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için polis ve savcılığın, “tüm ihtimalleri” dikkate alarak, “çok yönlü” soruşturma yürüttüğü, 20 kişilik bir özel soruşturma komisyonu kurulduğu açıklandı.

CDU'lu siyasetçi, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.35 sularında, evinin terasında, bir aile ferdi tarafından, kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan siyasetçinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklanmıştı.

Polis, olay mahallinde bulunan mermiden yola çıkarak Lübcke’nın küçük kalibreli bir tabancayla öldürüldüğü sonucuna varmış olsa da, tabancanın henüz bulunamadığı belirtiliyor.

Almanya'da 2017 yılında da, sığınmacılara açık kapı politikasını savunan CDU’lu Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein, bir dönercide, sığınmacı karşıtı bir kişinin bıçaklı saldırısından yaralı kurtulmuştu.

2015 yılında da Köln belediye başkan adayı Henriette Reker, seçimlerinden bir gün önce uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda ağır yaralanmış, tedavisi tamamlandıktan sonra kazandığı başkanlık koltuğuna oturabilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı zanlı, cinayete teşebbüsten 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,dpa/DA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Erhan: 'S-400'lerin NATO'ya Zarar Verdiğine Dair Rapor Yok'Erhan: 'S-400'lerin NATO'ya Zarar Verdiğine Dair Rapor Yok'
Almanya'da geçen yıl binden fazla Türk vatandaşı Mavi Kart aldıAlmanya'da geçen yıl binden fazla Türk vatandaşı Mavi Kart aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askeri uçak 13 mürettebatıyla kayboldu

Askeri uçak 13 mürettebatıyla kayboldu

Ordu halka müdahale etti: 35 kişi öldü

Ordu halka müdahale etti: 35 kişi öldü

Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifa etti

Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifa etti

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı! İstifasını sundu!

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! Bakanlıktan açıklama geldi: Talimat yerine getirilmedi

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Hindistan’da 'inek eti yiyorsunuz' diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.