Alman siyasetçi Lübcke’yi kim öldürdü?

Savcılık, tüm ihtimalleri gözeterek çok yönlü soruşturma yürütüyor.Almanya'da Kassel Valisi Walter Lübcke'nin evinde silahla başından vurulmuş olarak bulunmasının ardından cinayet soruşturması çok yönlü olarak sürdürülürken, aşırı sağcıların sosyal medyadaki paylaşımları tepki topladı.

Başbakan Angela Merkel’ın sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

Pazar günü Lübcke’nın evinde ölü bulunduğu bilgisi henüz Alman basınında geniş bir şekilde yer almadan bazı sosyal medya hesaplarında “halkına değer vermeyen biri daha gitti,” “hak ettiğini buldu” gibi mesajlar paylaşılmaya başlandı.

Aynı gün, Lübcke’nin dört yıl önce yaptığı ve bazı aşırı sağcı grupların büyük tepkisini çeken konuşmasının videosu da yoğun olarak paylaşıldı.

Lübcke ne demişti?

Lübcke, 2015 yılında bir halk buluşmasında, sığınmacı karşıtlarının eleştirileri üzerine, zordaki insanlara yardım etmenin, Almanya’nın Hristiyan değerlerinin bir gereği olduğunu vurgulamıştı.