Alman siyasetçi Roth İstanbul’da Gezi davasını izleyecek

Almanya Federal Meclisi Başkanvekili Claudia Roth, 2013 yılındaki Gezi Parkı davasının ilk duruşması öncesinde Alman hükümetine çağrıda bulunarak, bu davada yargılananlar için harekete geçilmesini istedi. Roth, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşı olmasalar da bu insanlar için Alman hükümetinin çaba göstermesini bekliyorum” dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzarekerelerinin fiilen durmasının nedensiz olmadığını belirten Yeşiller partili siyasetçi, müzakerelerin kesilmesinin de yanlış bir işaret olacağını söyledi. Roth, Türkiye'deki demokratik güçleri yalnız bırakmamak gerektiğinin altını çizdi.

Gezi davasının 24 Haziran'da yapılacak ilk duruşmasını izlemek üzere İstanbul'a gideceği bilgisini veren Roth, hazırlanan iddianameyi de "gülünç” ve "hukukun üstünlüğü açısından kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Davada "Çağdaş, dünyaya açık ve demokratik bir Türkiye talebinde bulunan insanların suçlu gibi gösterildiğine” dikkat çeken Meclis Başkanvekili, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.