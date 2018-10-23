Alman siyasetçi Röttgen: Suudilere onaylanmış sevkiyat durdurulsun

Röttgen, "Veliaht Prense sınırları gösterilmeli" dedi.Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ve Berlin'in izlemesi gereken tutuma ilişkin açıklamalarda bulundu. Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Röttgen, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışını değerlendirdi. Röttgen, hükümetin Riyad yönetimine silah satış izinlerini durdurma kararına atıfla, Alman Güvenlik Konseyi'nin Kaşıkçı cinayetinden önce onayladığı silah satışlarının da iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Norbert Röttgen önceden imzalanmış olan silah sevkiyat anlaşmalarının da iptal edilmesi gerektiğini ve bunun demokratik devletlerin inandırıcılığının gereği olduğunu ifade etti. CDU Dış Politika Sözcüsü Röttgen, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a net şekilde onun için de sınırlar olduğu gösterilmeli" dedi. "Bir işkence cinayetinin açıklığa kavuşturulmasına yaklaşıldığını" belirten Röttgen, cinayetin ayrıntıları netleştirilmeden önceden kararlaştırılmış ticari işlemlerin de devam ettirilemeyeceğini belirtti.

Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Röttgen daha önce de Welt am Sonntag gazetesine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suudi diplomatların Almanya'dan sınır dışı edilmesinin gözden geçirilmesini talep etti. Almanya Başbakanı Merkel Pazar akşamı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a silah satış izinlerinin durdurulacağını açıkladı. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Pazartesi günü silah satış izinlerinin durdurulduğunu duyurdu. Bakan bu konuda AB içinde ortak tavır alınması gerektiğini dile getirdi. Ancak Kaşıkçı cinayeti öncesi kararlaştırılmış silah sevkiyatının durdurulmasına dair ise sadece değerlendirmeler yapıldığı yanıtı verildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yeni silah sevkiyat anlaşmaları imzalanmayacağını belirtirken, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles Suudi Arabistan ile Almanya arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Muhalefet partilerinden tepki Başbakan Angela Merkel, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini "en sert şekilde" kınamış ve konsoloslukta cereyan eden olaylarla ilgili açıklamaları yeterli bulmadıklarını söylemişti.