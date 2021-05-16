Alman siyasetçi Todenhofer, Yeşiller milletvekili Cem Özdemir'i halkı kışkırtmakla suçladı

Cem Özdemir'i halkı kışkırtmakla suçlayan Todenhöfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi Cem Özdemir gibi bazı Alman siyasetçiler, antisemitizmin Müslümanların icadı olduğu algısını yaratıyor ancak soykırımda milyonlarca Yahudi'yi barbarca katledenler Müslümanlar değildi. Bu suçu başkalarının üzerine yıkmak da halkı kışkırtmak demektir Sayın Özdemir." ifadelerini kullandı.

CEM ÖZDEMİR'İN SKANDAL İFADELERİ

Jürgen Todenhöfer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde uzun yıllar milletvekilliği yapmıştı.

Cem Özdemir Alman ARD kanalına yaptığı açıklamada, Müslümanlar ve göçmenler arasındaki antisemitizme dikkat edilmesi gerektiğini savunarak, "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gibi dernekler Ankara'dan talimat alıyor. Türk devlet televizyonu, nefreti buralara transfer ediyor. Bunlar kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

