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Alman siyasetçi Türk doktorlarla sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Tatil için geldiği Antalya'da kalp krizi geçiren Alman siyasetçi Dieter Hübers, uygulanan baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Bocholt Şehir Partisi Kurucusu Dieter Hübers: "Hiç şüphe duymadan ameliyatı onayladım. Benim için çok isabetli ve doğru bir karardı. Sanırım Almanya'da böyle bir şekilde bakılamazdım"

Antalya'da tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Alman siyasetçi Dieter Hübers, Türk doktorların gerçekleştirdiği üçlü baypas ameliyatıyla hayata döndü.

Akdeniz Sağlık Vakfı (ASV) Yaşam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya-Bocholt Şehir Partisi (Stadtpartei) Kurucusu olduğu belirtilen Dieter Hübers, geçen hafta tatil için Antalya'ya geldi. Otel odasında baygınlık geçiren Hübers, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla otele en yakın hastaneye ulaştırıldı.

Hürbers, ilk müdahale sonrası Türk olan gelinin isteğiyle Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Özerdem tarafından muayene edilen Alman siyasetçiye baypas ameliyatı olması gerektiği bildirildi. Hübers, 3 saatlik zorlu ameliyat sonrası yaşama tutundu. Tedavisi tamamlanan Hübers, taburcu edildi.

- "Benim için çok isabetli ve doğru bir karardı"

Açıklamada görüşmelerine yer verilen Dieter Hübers'in, Türkiye'de tedavi olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Hastalığının kendisi için sürpriz olduğunu anlatan Hübers, şunları söyledi:

"Rahatsızlığımın ortaya çıkmasıyla iki karar arasında kalmıştım. Tedavim için ya Almanya'ya geri dönecektim ya da Antalya'da tedavimi devam ettirecektim. Hastane donanımı, doktorların bana sağladığı güven ve personelin ilgisini görünce ameliyat ve tedavimi Antalya'da gerçekleştirmesi için kararımı verdim. Hiç şüphe duymadan ameliyatı onayladım. Benim için çok isabetli ve doğru bir karardı. Sanırım Almanya'da böyle bir şekilde bakılamazdım. "

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Özerdem de Hübers'in hastaneye ciddi bir durumda geldiğini, koroner arter şüphesiyle hemen koroner anjiyografi ünitesine alınıp işlem yapılmasına karar verildiğini ve 3 damarına 3 saat süren baypas ameliyatı ile sağlığına kavuştuğunu belirtti.

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Alman Antalya Dieter Hübers kalp krizi siyaetçi

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