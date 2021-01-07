Alman Siyasetçilerden ABD Kongre Baskınına Sert Tepki

Başkan Donald Trump'ın dün taraftarlarına yaptığı konuşma sonrasında, ABD Kongre Binası‘nın basılması ve çıkan olaylarda dört kişinin hayatını kaybetmesi Almanya’da da büyük tepkilere neden oldu.
Görüntülerin kendisini "kızdırdığını ve aynı zamanda üzdüğünü" söyleyen Başbakan Angela Merkel, olaylardan dolaylı olarak Başkan Trump’ı sorumlu tutan bir değerlendirme yaptı. ABD'nin demokratik geleneğine hayranlık duyan milyonlarca insanın da aynı duyguları paylaştığına inandığını ifade eden ve "Demokrasinin kurallarında, kazanmak olduğu gibi kaybetmek de yazılı" diyen Merkel, "Başkan Trump'ın yenilgisini Kasım'dan bu yana kabul etmemiş olmasına üzülüyorum. Dün de kabul etmedi. Bu da sonuçta şiddet olaylarına yol açan atmosferin nedeni oldu. Joe Biden'ın başkan olmasına seviniyorum. Bu da, demokratik güçlerin kazanması anlamına geliyor" şeklinde bir değerlendirme yaptı.
Yaşanan kaosa rağmen ABD Kongresi‘nin çalışmalarını sürdürmesinin "umut verici bir sinyal" olduğunu vurgulayan Merkel, "ABD, olması gerektiği gibi iki haftadan kısa bir süre içinde kendi demokrasisinde yeni bir sayfa açacak" değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Başkan Trump’ı doğrudan hedef alan bir açıklama yaptı. Dün Washington’da yaşananları, "Demkrasinin kalbine saldırı" olarak tanımlayan Steinmeier, yaşananlardan tüm demokratik toplumların ders çıkarması gerektiğini belirtti. "Nefret ve kışkırtıcı dil, yalanlar, şiddet demokrasiyi tehdit ediyor" diyen Steinmeier, "Dünkü olayların suçlusu silahlı çapulcuları kışkırtan görev başındaki Başkan" diye konuştu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ve destekçilerini sert sözlerle eleştirdi. Mass, "Demokrasi düşmanları Washington'dan gelen kabul edilemeyecek görüntüler karşısında keyif duyacaklardır. Trump ve destekçileri, Amerikalı seçmenlerin kararını artık kabul etmeli ve demokrasiyi ayaklar altına almaya son vermelidir" ifadelerini kullandı.
Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, "Şiddet yanlısı çapulcuları kışkırtan seçimi kaybeden Başkan oldu" derken, ABD Temsilciler
Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye geçmiş olsun mesajı gönderdiğini duyurdu. Schäuble, "Trump seçim galibiyetini kabullenmeyerek demokratik kuralları hiçe saydı. Dünkü olay, küreselleşme çağında demokratik hukuk kurallarına bağlı devletlerin şiddet de içeren yeni sorunlarla karşılacağını gösteriyor. Politik, ekonomik ve sosyal olarak toplumların bir arada kalabilmesi, sadece parlamenter demokratik kurallara uyulması sonucunda sağlanabilir" şeklinde görüş belirtti.
Sosyal Demokrat Parti SPD’den eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Trump’ın mahkemeye verilmesi gerekiyor Ülkesinde ayaklanma başlatıp, darbe yapmaya kalkarak suç işledi" değerlendirmesini yaptı.
Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Annalena Baerbock, "Washington’da yaşananlar, sağ popülist güçlerin, iktidara geldiklerinde çekiciliklerini yitirmediklerini, esas hedeflerinin demokrasiyi içten oymak olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.
Alman Gazeteciler Birliği (DJV) ise dünkü olaylarda gazetecilere yapılan saldırıları kınadı. DJV Başkanı Frank Überall, "Dün bir kez daha, Donald Trump ve taraftarlarının özgür basına olan nefretlerine tanık olduk. Trump, medya mensuplarına yapılan saldırıları kışkırtan kişidir" dedi. ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırıya katılanlardan bazıları, daha sonra olayları yerinde izleyen çok sayıda medya mensubuna saldırmış, aralarında Alman televizyon kanalı ARD’nin de bulunduğu canlı çekim ekiplerinin araç-gereçlerine zarar vermişti.