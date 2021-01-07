Alman Siyasetçilerden ABD Kongre Baskınına Sert Tepki

Başkan Donald Trump'ın dün taraftarlarına yaptığı konuşma sonrasında, ABD Kongre Binası‘nın basılması ve çıkan olaylarda dört kişinin hayatını kaybetmesi Almanya’da da büyük tepkilere neden oldu.

Görüntülerin kendisini "kızdırdığını ve aynı zamanda üzdüğünü" söyleyen Başbakan Angela Merkel, olaylardan dolaylı olarak Başkan Trump’ı sorumlu tutan bir değerlendirme yaptı. ABD'nin demokratik geleneğine hayranlık duyan milyonlarca insanın da aynı duyguları paylaştığına inandığını ifade eden ve "Demokrasinin kurallarında, kazanmak olduğu gibi kaybetmek de yazılı" diyen Merkel, "Başkan Trump'ın yenilgisini Kasım'dan bu yana kabul etmemiş olmasına üzülüyorum. Dün de kabul etmedi. Bu da sonuçta şiddet olaylarına yol açan atmosferin nedeni oldu. Joe Biden'ın başkan olmasına seviniyorum. Bu da, demokratik güçlerin kazanması anlamına geliyor" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Yaşanan kaosa rağmen ABD Kongresi‘nin çalışmalarını sürdürmesinin "umut verici bir sinyal" olduğunu vurgulayan Merkel, "ABD, olması gerektiği gibi iki haftadan kısa bir süre içinde kendi demokrasisinde yeni bir sayfa açacak" değerlendirmesinde bulundu.