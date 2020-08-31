Alman siyasetçilerden aşırı sağcı göstericilere sert tepki

Alman hükümeti, olayları "utanç verici" olarak nitelendirdi.Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumartesi günü koronavirüse karşı alınan tedbirleri protesto için düzenlenen gösteri sırasında bir grup göstericinin, parlamento binası Reichstag'a girmeye çalışmasına ilişkin tartışmalar ve tepkiler sürüyor. Reichstag yakınlarında düzenlenen gösteri sırasında aralarında aşırı sağcıların bulunduğu 300 ila 400 göstericinin barikatları aşarak Reichstag'a girmeye çalışmasını kınayan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, olayları "tiksindirici" ifadesiyle nitelendirdi. Steinmeier, Pazartesi günü yaptığı açıklamada özgürce seçilmiş Alman parlamentosunun merdivenlerinde nasyonal sosyalizm döneminde de kullanılan bayrağın açılmasının "sadece tiksindirici değil, aynı zamanda bu mekânın tarihi göz önünde bulundurulduğunda dayanılmaz" olduğunu söyledi. Gösteri hakkının suistimal edilmesi Reichstag önündeki olayları kınayan Alman hükümeti de bunu "gösteri hakkının suistimal edilmesi" olarak değerlendirdi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Reichstag'ın önündeki olayların "utanç verici görüntüler" olduğunu söyledi. Gösteri özgürlüğünün suistimal edildiğini belirten Seibert, koronavirüs salgını döneminde de barışçıl gösteriler için toplanma hakkının önemli bir değer olduğunu vurguladı. Seibert, ancak hafta sonunda yaşanan olayların, "gösteri hakkının ve gösteri özgürlüğünün nasıl suistimal edildiğini" gösterdiğini kaydetti. Alman Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schäuble, Almanya'da gösteri yapma hakkının da dahil olduğu temel hakların korunması gerektiğini vurgulayarak ancak bu hakkın suistimal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi Schäuble de ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Cumartesi günü Reichtag önünde yaşanan olayları "tiksindirici" olarak nitelendirdi. Schäuble, "Reichstag'ın sembolik öneminin herkesin farkında olması" gerektiğini de sözlerine ekledi. "Demokrasimize saldırı" Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Cumartesi akşamı Reichstag önünde yaşanan olayı "Demokrasimize saldırı" sözleriyle değerlendirdi. Parlamento binasının barikatlarla ve güvenlik güçleriyle çevrili bir mekân olmasını istemediğini belirten Klingbeil, parlamentonun İhtiyarlar Heyeti ve Berlin eyalet parlamentosu ile parlamento binasının nasıl daha iyi korunabileceğinin tartışılması gerektiğini söyledi ve "Ancak hafta sonu gördüğümüz görüntüler kesinlikle kabul edilebilir değil" dedi.