Alman siyasetçilerden DİTİB'e değişim çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cumartesi günü ziyaret ettiği Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Köln'deki Merkez Camii'nin açılış töreni ve DİTİB'in Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yakın takibinde olması sebebiyle yine gündemde. 30 milyon euroya mal olan, bin 100 kişilik kapasiteye sahip caminin resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışa Alman siyasetçiler katılmazken, DİTİB yönetiminin sunduğu güvenlik taslağındaki eksiklikler nedeniyle cami önünde yapılması planlanan büyük açılış etkinliğine izin verilmedi. Köln Belediyesi açılışın sadece cami içinde sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla yapılmasına izin verdi. Etkinlik sebebiyle Köln'de hem Erdoğan'ı destekleyenler hem de eleştirenler gösteriler düzenledi. Roth'dan açılış törenine eleştiri Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DİTİB Merkez Camii'nin açılışıyla ilgili olarak, "Caminin açılış töreni bütün destekçilere bir darbeydi. DİTİB sorumsuz ve saygısızca davrandı. Buna rağmen bu caminin inşa edilmesi doğruydu. Ancak cami AB ve Almanya değerlerini tanıyan, kabul eden bir ibadethane olmak zorunda" ifadesine yer verdi.

Caminin resmi açılış törenine katılmayan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği demeçte, "DİTİB'in toplumla yeniden sağlam bir bağ inşa etmek zorunda olduğunu" söyledi. DİTİB yönetimi ile danışma kurulu arasında birçok noktada ilişkilerin tamamen kopmuş göründüğünü söyleyen Reker, "DİTİB her halükarda harekete geçip, birlikte çalışmak zorunda. Belki de bütün bu hayal kırıklığına yol açan gelişme bir dönüm noktası olur. Ve bu dönüm hoktası da yeni bir diyaloğun başlangıcı olur" dedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu İçişleri Sözcüsü Burkhard Lischka Die Welt gazetesine verdiği demeçte, "DİTİB Erdoğan'ın Almanya'daki sadık dış şubesi" ifadesini kullandı. DİTİB'in Almanya'daki hükümet muhaliflerini itaatkar biçimde Türkiye'ye ihbar ettiğine yönelik önemli ipuçları olduğunu belirten Lischka, "Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın DİTİB'in izlenmesinin gerekli olup olmadığını titizlikle incelemesi gerekli ve belki de kaçınılmaz" dedi.

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Meclis Grubu iç politika sözcüsü Mathias Middelberg de Die Welt gazetesine verdiği demeçte, DİTİB'in çalışmalarında değişiklik yapması gerektiğini belirtti. Middelberg, "Dini bir organizasyon olarak değil, otokrat bir Cumhurbaşkanının siyasi kolu olarak davranıp, çatısı altında Erdoğan'a muhaliflere yönelik casusluk faaliyetleri yürütülebiliyorsa, o zaman gelecekte bizim işbirliği yaptığımız bir partner olamaz" dedi. Dağdelen: DİTİB'le işbirliğine son verilmeli Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen de DİTİB'i eleştirdi. Dağdelen, "DİTİB Erdoğan'ın Almanya'da İslamcı propaganda aracına dönüştü. Hem hükümet hem de eyaletler artık DİTİB'e desteklerini ve işbirliğini sonlandırmak zorunda" dedi. Almanya için Alternatif (AfD) Meclis iç politika sözcüsü Gottfried Curio DİTİB'e, "Almanya'daki İslami paralel toplumları güçlendirip, sağlamlaştırdığı" suçlamasında bulundu. Federal Hükümetin Uyumdan Sorumlu eski Devlet Bakanı Aydan Özoğuz Türk hükümetinin DİTİB üzerinde uzun süre söz hakkına sahip olamayacağını söyledi. Özoğuz, "Bunu kıramazsak, işte o zaman DİTİB herkesin yüzde yüz güvendiği bir yer olamaz" dedi.