Alman Siyasetçilerden İmamoğlu'na Tebrik

İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması, Almanya’da siyaset ve basınında günün konusu oldu. Çok sayıda siyasetçi İmamoğlu’nu tebrik ederken, gazeteler seçimin sonucunu kısmen sürmanşetten verdi.

Seçimi İstanbul’da takip eden Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, "İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AKP’ye çok açık bir sinyal verdi; demokrasi, hukuk devleti, çoğulculuk ve çeşitlilik sinyali," dedi. Türkiye’de demokratların yıllardır tüm baskı ve önlemlere karşımücadeleyi sürdürdüklerini savunan Roth, "Seçimin sonucu onların zaferi. Ve sonuç bu kentin sınırlarının ötesine de umudu taşıyacak," şeklinde görüş belirtti.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı SPD'li Michael Roth, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a tebrikler. Avrupa Birliği ve Almanya’nın yüzünü Türkiye’ye dönmesi çok önemli," dedi.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de twitter üzerinden "İstanbul’da demokrasi kazandı. Erdoğan’ın bunu önleme mücadelesi sevindirici bir şekilde başarısız kaldı," şeklinde bir mesaj yayınladı.