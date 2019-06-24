Alman Siyasetçilerden İmamoğlu'na Tebrik

İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanması, Almanya’da siyaset ve basınında günün konusu oldu. Çok sayıda siyasetçi İmamoğlu’nu tebrik ederken, gazeteler seçimin sonucunu kısmen sürmanşetten verdi.
Seçimi İstanbul’da takip eden Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, "İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AKP’ye çok açık bir sinyal verdi; demokrasi, hukuk devleti, çoğulculuk ve çeşitlilik sinyali," dedi. Türkiye’de demokratların yıllardır tüm baskı ve önlemlere karşımücadeleyi sürdürdüklerini savunan Roth, "Seçimin sonucu onların zaferi. Ve sonuç bu kentin sınırlarının ötesine de umudu taşıyacak," şeklinde görüş belirtti.
Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı SPD'li Michael Roth, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a tebrikler. Avrupa Birliği ve Almanya’nın yüzünü Türkiye’ye dönmesi çok önemli," dedi.
SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de twitter üzerinden "İstanbul’da demokrasi kazandı. Erdoğan’ın bunu önleme mücadelesi sevindirici bir şekilde başarısız kaldı," şeklinde bir mesaj yayınladı.
Sol Parti Eşbaşkanı Katja Kipping mesajında, "İstanbul için büyük, Türkiye için tarihi bir gün. Erdoğan döneminin sonunun ve demokrasiye dönüşün başlangıcı. En kalpten duygularımla seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu kutluyorum," ifadesini kullandı.
Hristiyan Demokrat Birlik partisi CDU’dan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin Başbakanı Armin Laschet, "İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrikler! Güçlü sivil topluma ve özgür seçimlerin yapıldığı ülkeye saygı," dedi.
Yeşiller’in eski genel başkanı ve federal milletvekili Cem Özdemir, "Seçimlere itiraz o da yetmeyince seçimlerin tekrarı, tek ses ve tek renk medya, akıl almaz tutuklama ve baskılar ve hatta son koz niyetine çaresizlikten başvurulan Öcalan kartı! Başaramadılar. Erdoğan kaybetti. İstanbul artık muhalefetin ve Ekrem İmamoğlu'nun," şeklinde görüş belirtti.
'Erdoğan Dönemi Sona Eriyor'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair haber-yorumunu sürmanşetten veren Die Welt gazetesi, "Erdoğan dönemi sona eriyor" başlığını kullanıyor. Yazıda, "Eğer Türkiye gerçekten demokratik bir ülke olsaydı, Erdoğan geçmişteki hizmetlerinden dolayı tebrik edilip güzel bir emeklilik dönemi geçirmesi temmenisinde bulunulurdu. Ama ne Türkiye demokratik bir ülke ne de Erdoğan demokrat bir politikacı. Zira Erdoğan, iktidarı bıraktığı andan itibaren ömrünün geri kalan kısmını Marmaris'te huzurla geçiremeyeceğini biliyor. Hakkında yolsuzluk, Anayasal düzeni bozmak ve diğer bir çok suçlamalarla dava açılacağından emin," şeklinde bir yoruma yer veriliyor.
Die Zeit gazetesinin internet sayfasında yayımlanan analizde ise, "Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki tarihi zaferi Türklerin bütün baskılara rağmen otokrasiyi kabul etmeyeceklerini gösteriyor," ifadesini kullanıyor. Yazıda, seçim sonucunun Türkiye'de hala işleyen bir hukuk devleti ve demokratik yapılar olduğunun ortaya çıktığı belirtilirken, "Türkiye sık sık ülkedeki demokrasinin öldüğü haberleriyle manşetlere çıktı. Şimdiki durumsa demokrasilerin birçoklarının düşündüğü kadar kolay ölmeyeceğine iyi bir örnek," deniliyor.
Ülkenin en çok satan bulvar gezetesi Bild, seçim sonucunu "İstanbul Erdoğan’ın yenilgisini çılgınlar gibi kutluyor," başlığıyla veriyor. Seçim sonrası kutlamaları konu alan ilgili haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır," dediğini hatırlatan Bild, Erdoğan’ın 31 Mart’taki seçimi tekrarlatarak büyük bir hata yaptığını, istemeyerek demokratik bir seçimle iktidarın değişebileceğini ispatladığını öne sürerek, "Seçim Erdoğan döneminin sonunun başlangıcıdır," ifadesini kullanıyor.
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