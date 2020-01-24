Alman siyasetçilerden Merkel’e insan hakları çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün gerçekleştireceği Türkiye ziyaretiöncesi Alman siyasetçilerden Merkel’e çağrılar geliyor. Muhalefetteki Hür Demokrat Parti’nin (FDP) dış politika uzmanı Alexander Graf Lambsdorff, Merkel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la açık bir şekilde konuşması gerektiğini belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç siyasette insan haklarını ayaklar altına alıyor. Parlamentonun da gücü elinden alındı, yargı hükümetin kontrolü altında, medya da susturulmuş durumda” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dış politikada da Suriye ve Libya’da tek başına hareket ettiğini ve ayrıca İslamcı milislerin yanında durduğunu söyleyen Lambsdorff, sözlerini "Tüm bunlar bir NATO üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday bir ülkenin yükümlülüklerine aykırı” şeklinde sürdürdü. Merkel’e kendisine mülteci sorunu konusunda baskı yapılmasına izin vermemesini isteyen Lambsdorff, mülteci anlaşmasından Avrupa Birliği gibi Türkiye’nin de faydalandığını ifade etti.

"Türkiye'ye gidemiyorum”

Muhalefetteki Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir de Avrupa Birliği'nden Erdoğan’ın mülteciler konusunda baskı kurmasına izin vermemesini istedi. “Avrupalı ortaklarımızla Erdoğan’ın yılın devamında tamamen kendi çıkarları doğrultusunda daha fazla mülteciyi Avrupa’ya göndermesine karşı hazırlık yapmalıyız” diyen Özdemir, Erdoğan’ın liberal demokrasileri istikrarsızlaştırmak için mülteci sorununu kullandığını savundu.