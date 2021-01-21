Alman Siyaseti ABD'de Biden-Harris Dönemine Olumlu Bakıyor

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in göreve başlamasına ilişkin açıklamada bulunan Başbakan Angela Merkel, "Transatlantik ilişkilerin bir an önce düzeleceğinden yola çıkıyorum" dedi. "ABD ile ortak noktalarımız çok geniş bir tabana sahip" diyen Merkel, Biden'ın Paris İklim Anlaşması ve Dünya Sağlık Örgütü‘ne yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. "Alman hükümeti sorumluluk almaya hazır" ABD Başkanı’nın haklı olarak Almanya ve AB’nin dünyada daha fazla sorumluluk almasını isteyeceğini söyleyen Merkel, Alman hükümetinin buna hazır olduğunu vurguladı. Merkel, "Eski Başkan Trump’a kıyasla Biden ile ortak politik noktalarımız daha fazla. Örneğin küresel ısınma ve dünyadaki göç hareketleri konusunda muhtemelen aynı görüşleri paylaşıyoruz" şeklinde konuştu. "Her konuda aynı görüşte, aynı siyasi beklentide olmamız beklenmemeli" diyen Merkel, "Buna rağmen ortak bir temel üzerinde duruyoruz" değerlendirmesini yaptı. "Biden'ın başkanlık yemini etmesiyle rahatladım"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Biden ve Harris'in göreve başlamasını "demokrasi adına iyi bir gün" ifadesi ile tanımladı. Cumhurbaşkanı, yayınladığı video mesajında, "Joe Biden'ın başkan olarak yemin etmesi ve Beyaz Saray'a taşınacak olmasıyla büyük bir rahatlama yaşadım. Almanya'da birçok insanın da bu duyguyu paylaştığından eminim" dedi. Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın savunma politikaları konusunda Biden‘e destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. "Biz ve Avrupalı partnerlerimiz, yeni dönemde Amerika‘nın ortağı olarak transatlantik güvenliğin güçlenmesi için adım atmaya hazırız" diyen Kramp-Karrenbauer, Corona salgınına rağmen güvenlik politikalarına da önem verilmesi gerektiğini belirtti. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Biden’in göreve gelmesiyle "yeni bir dönemin başladığını" belirterek, yeni Başkan'ın konuşmasında son dört yılda Almanya açısından Trump döneminde ikili ilişkilerde eksiliği çekilen "dayanışma, gerçekçilik ve karşılıklı saygı" gibi konulara değindiğini ifade

etti. İlişkilerin normalleşmesi şansının çok yüksek olduğunu söyleyen Maas, Başkan Biden’in uluslararası konulardan önce ülkesindeki gerilimi aşması gerekeceğini öne sürdü.

"İlişkiler kısa sürede normale dönebilir" VOA Türkçe’ye konuşan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen, Biden’in AB ile ortak çalışmaya hazır olduğunu daha ilk konuşmasında vurguladığını belirterek, "Kısa sürede normal bir ilişkiye dönebileceğimiz konusunda çok umutluyum. Bunun böyle olduğuna yakın bir zamanda tanık olacağız" dedi. ABD Başkanı’nın AB ve özellikle Almanya ile ekonomik konularda olduğu gibi, iklim sorunlarında ortak çalışmasının kendi çıkarına olacağını söyleyen Annen, Biden’in ilk görevinin kendi ülkesindeki sorunları aşmak olduğunu ekledi. "ABD artık tekrar transatlantik partnerimizdir" ifadesini kullanan Annen, yeni Amerikan hükümetiyle de sorunlar yaşanabileceğini, ama Biden ile masaya oturup anlaşmanın, eski Başkan Trump’a kıyasla daha kolay olacağını vurguladı. Annen, sorun olarak Almanya’nın NATO’ya olan mali katkısını ve Kuzey Akımı 2 doğal gaz hattını gösterdi. Merkel sonrası dönemde başbakanlık için adı geçen Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi Başkanı Markus Söder, "Transatlantik köprü yeniden açılacak. İlk görevimiz Trump’ın neden olduğunu yıkıntıları kaldırmak olacak" derken, sosyal demokrat SPD’nin Genel Başkanı Norbert Walter-Borjan, "Artık eski dönemi kapatıp, birlilte önümüze bakmamız şart" şeklinde görüş belirtti.