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Alman Siyasetinde Gözler Merkel'in Partisi CDU'nun Kurultayında

15.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Alman Siyasetinde Gözler Merkel'in Partisi CDU'nun Kurultayında

Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Cuma akşamı dijital ortamda başlayacak parti kurultayında yeni liderini belirleyecek

Alman siyasetinde gözler, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat CDU’nun yeni liderinin seçim sürecinin başlayacağı kurultaya çevrildi.

Kurultay, Almanya’nın 2005 yılından beri başbakanlığını yapan Angela Merkel‘in yeniden aday olmayacağını ilan etmesi nedeniyle, genel seçimlere 10 ay kala ‘yeni başbakan kim olacak’ sorusunun cevap aradığı bir dönemde yapılıyor.

Hükümetteki koalisyonun büyük ortağı da olan CDU‘nun kurultayı dijital ortamda Cuma akşamı başlayacak. Cumartesi ise liderlik koltuğuna aday üç siyasetçinin konuşmalarının ardından, dijital ortamda oylama ile sona erecek.

2018’de Merkel’in CDU liderliğinden ayrılmasından sonra bu göreve gelen CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer de kendine yönelik yoğun eleştiriler üzerine, geçen yıl Şubat ayında genel başkanlığı bırakacağını açıklamış, parti bunun üzerine 24 Nisan’da olağanüstü kurultay toplama kararı almıştı. Ancak Corona salgını nedeniyle kurultay önce 4 Aralık’a ertelendi, sonra da sanal ortamda yapılmasına karar verildi.

Kazanma şansı en yüksek aday sağ popülist siyasetçi Frederich Mertz

CDU’nun liderliği için bir dönem CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olarak görev yapan Friedrich Merz, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve Federal Çevre eski Bakanı Norbert Röttgen yarışacaklar. Yapılan kamuoyu yoklamaları, sağ popülist söylemleriyle tanınan ve Merkel’i liberal göçmen politikaları nedeniyle sert sözlerle eleştiren Friedrich Merz’i kazanma şansı en yüksek aday olarak gösteriyor. 16 yıldır aktif siyasette olmayan Merz, bu sürede ABD’li yatırım şirketi Blackrock’un Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 62 yaşındaki Merz’in aşırı muhafazakar ve neoliberal görüşleri savunduğu, göçmenler konusunda da sert politikalardan yana olduğu biliniyor.

Sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile işbirliğini Merkel gibi doğrudan reddetmediğini söyleyen Merz, Almanya’ya yeni göçmenlerin girişinin sınırlandırılmasını talep ederken, ABD seçimleri öncesinde ise Donald Trump’dan yana tavır koymasıyla dikkat çekti. Merkel’in CDU liderliği için favorisi olduğu bilinen Armin Laschet, ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’nın başbakanı. Türk göçmenlere yakınlığı nedeniyle "Türk Armin" olarak tanınan 59 yaşındaki Laschet, Corona virüsüyle mücadele sürecinde yaptığı hatalı çıkışlar ve aldığı yanlış kararlarla kamuoyu yoklamalarında büyük oranda destek kaybetti. Laschet’in seçilmesi durumunda Merkel’in liberal göçmen politikalarının süreceği tahmin ediliyor.

Şansı en az olan aday Norbert Röttgen

2009-2012 yıllarında Federal Çevre Bakanlığı görevini üstlenen, 2014’ten bu yana da Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürüten Norbert Röttgen, şansının en az olduğu düşünülen aday. Liberal çizgisiyle tanınan Röttgen’in siyasi avanatajı, partisinin ileride Yeşiller ile koalisyon yapmasına sıcak baktığını ifade etmesi ve CDU’nun sol kanadının desteğini kazanması.

Kurultay ilk kez dijital ortamda yapılacak

CDU’nun kurultayı Alman siyasetinde bir ilke sahne olacak. İlk kez dijital ortamda bir araya gelecek olan kurultayda, CDU’nun Almanya’nın 16 eyaletindeki örgütlerini temsil eden toplam 1001 delege, kişisel erişim kodunu kullanarak, dijital genel kurul toplantısına bağlanacak ve dijital sandıklarda, lider olmasını istedikleri adaya oylarını verecekler.

İlk sonuç bu şekilde Cumartesi günü alınacak. Ancak Alman seçim yasasında oyların yazılı olarak verilmesi koşulu da bulunduğu için delegeler oylarını mektupla da gönderecek.

CDU’nun yeni liderinin kim olduğu, mektupla gelen oyların sayılmasından sonra 22 Ocak tarihinde kesinleşecek.

CDU‘nun genel başkanı genelde birlik partileri CDU ve ortağı CSU‘nun başbakan adayı oluyor. Bu açıdan CDU liderliğine gelecek isim büyük bir olasılıkla, Merkel’den boşalacak başbakanlık koltuğuna da aday olacak. Ancak Corona pandemisi sürecinde başarılı karar ve uygulamalarıyla ön plana çıkan CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in de başbakanlığa aday olabileceği dile getiriliyor.

Almanya’da Federal Meclis üyelerinin ve yeni başbakanın belirleneceği genel seçimler 26 Eylül’de yapılacak.

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