Alman Siyasetinde Gözler Merkel'in Partisi CDU'nun Kurultayında

Alman siyasetinde gözler, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat CDU’nun yeni liderinin seçim sürecinin başlayacağı kurultaya çevrildi. Kurultay, Almanya’nın 2005 yılından beri başbakanlığını yapan Angela Merkel‘in yeniden aday olmayacağını ilan etmesi nedeniyle, genel seçimlere 10 ay kala ‘yeni başbakan kim olacak’ sorusunun cevap aradığı bir dönemde yapılıyor. Hükümetteki koalisyonun büyük ortağı da olan CDU‘nun kurultayı dijital ortamda Cuma akşamı başlayacak. Cumartesi ise liderlik koltuğuna aday üç siyasetçinin konuşmalarının ardından, dijital ortamda oylama ile sona erecek. 2018’de Merkel’in CDU liderliğinden ayrılmasından sonra bu göreve gelen CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer de kendine yönelik yoğun eleştiriler üzerine, geçen yıl Şubat ayında genel başkanlığı bırakacağını açıklamış, parti bunun üzerine 24 Nisan’da olağanüstü kurultay toplama kararı almıştı. Ancak Corona salgını nedeniyle kurultay önce 4 Aralık’a ertelendi, sonra da sanal ortamda yapılmasına karar verildi.

Kazanma şansı en yüksek aday sağ popülist siyasetçi Frederich Mertz CDU’nun liderliği için bir dönem CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olarak görev yapan Friedrich Merz, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve Federal Çevre eski Bakanı Norbert Röttgen yarışacaklar. Yapılan kamuoyu yoklamaları, sağ popülist söylemleriyle tanınan ve Merkel’i liberal göçmen politikaları nedeniyle sert sözlerle eleştiren Friedrich Merz’i kazanma şansı en yüksek aday olarak gösteriyor. 16 yıldır aktif siyasette olmayan Merz, bu sürede ABD’li yatırım şirketi Blackrock’un Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 62 yaşındaki Merz’in aşırı muhafazakar ve neoliberal görüşleri savunduğu, göçmenler konusunda da sert politikalardan yana olduğu biliniyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile işbirliğini Merkel gibi doğrudan reddetmediğini söyleyen Merz, Almanya’ya yeni göçmenlerin girişinin sınırlandırılmasını talep ederken, ABD seçimleri öncesinde ise Donald Trump’dan yana tavır koymasıyla dikkat çekti. Merkel’in CDU liderliği için favorisi olduğu bilinen Armin Laschet, ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’nın başbakanı. Türk göçmenlere yakınlığı nedeniyle "Türk Armin" olarak tanınan 59 yaşındaki Laschet, Corona virüsüyle mücadele sürecinde yaptığı hatalı çıkışlar ve aldığı yanlış kararlarla kamuoyu yoklamalarında büyük oranda destek kaybetti. Laschet’in seçilmesi durumunda Merkel’in liberal göçmen politikalarının süreceği tahmin ediliyor.