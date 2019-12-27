Alman siyasilerden AB’ye Türkiye ve Rusya uyarısı

Libya, Başbakan Merkel’in Ocak’ta yapacağı Türkiye ziyaretinin de gündeminde olacak.Alman siyasetçiler Libya konusunda AB'yi tek ses olamamak ve bölgede Türkiye ile Rusya'ya alan açmakla eleştirdi.

Alman siyasetinin etkili isimlerinden Hür Demokrat Parti‘nin (FDP) dış politika uzmanı Alexander Graf Lambsdorff, "Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'ya komşu bölgeleri kendilerine göre şekillendirmeye çalıştığı" uyarısında bulundu. FDP Meclis Grup Başkanvekili Lambsdorff, "Başta Fransa ve İtalya olmak üzere AB ülkelerinin fikir birliği içinde olmaması, bizim güvenliğimiz ve çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren kararları başkalarının almasına yol açıyor" diye konuştu.

FDP'li milletvekili, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin "Libya konusunda bir strateji oluşturmak üzere kısa süre içinde toplanması" çağrısı yaptı.

Yeşiller partisinin dış politika uzmanı Omid Nouripour da AB'nin Libya konusundaki tutumunu eleştirerek "Avrupalılar görüş ayrılıkları nedeniyle sadece zaman değil nüfuz da kaybetti. Şimdi bu nüfuzu diğerleri kazanıyor" diye konuştu. Nouripour, Libya için çözüm çabaları çerçevesinde Ocak ayında uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlayan Almanya'yı da çok geç kalmakla eleştirdi.