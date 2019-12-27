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  4. Alman siyasilerden AB’ye Türkiye ve Rusya uyarısı

Alman siyasilerden AB’ye Türkiye ve Rusya uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 20:13 | Son Güncelleme

Alman siyasetçiler Rusya ve Türkiye’nin artan nüfuzuna dikkat çekerek AB ülkelerini Libya konusunda strateji oluşturmaya çağırdı.

Libya, Başbakan Merkel’in Ocak’ta yapacağı Türkiye ziyaretinin de gündeminde olacak.Alman siyasetçiler Libya konusunda AB'yi tek ses olamamak ve bölgede Türkiye ile Rusya'ya alan açmakla eleştirdi.

Alman siyasetinin etkili isimlerinden Hür Demokrat Parti‘nin (FDP) dış politika uzmanı Alexander Graf Lambsdorff, "Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'ya komşu bölgeleri kendilerine göre şekillendirmeye çalıştığı" uyarısında bulundu. FDP Meclis Grup Başkanvekili Lambsdorff, "Başta Fransa ve İtalya olmak üzere AB ülkelerinin fikir birliği içinde olmaması, bizim güvenliğimiz ve çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren kararları başkalarının almasına yol açıyor" diye konuştu.

FDP'li milletvekili, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin "Libya konusunda bir strateji oluşturmak üzere kısa süre içinde toplanması" çağrısı yaptı.

Yeşiller partisinin dış politika uzmanı Omid Nouripour da AB'nin Libya konusundaki tutumunu eleştirerek "Avrupalılar görüş ayrılıkları nedeniyle sadece zaman değil nüfuz da kaybetti. Şimdi bu nüfuzu diğerleri kazanıyor" diye konuştu. Nouripour, Libya için çözüm çabaları çerçevesinde Ocak ayında uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlayan Almanya'yı da çok geç kalmakla eleştirdi.

Türkiye asker göndermeye hazırlanıyor

Son olarak Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus çevresinde çatışmaların şiddetlenmesi durumunda askeri destek için Türk hükümetine resmen başvuruda bulunacaklarını açıklamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Libya'nın davetine icabet edeceklerini ve Meclis açılır açılmaz Libya tezkeresini meclisten geçireceklerini açıklamıştı.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası, ülkeye askeri eğitmen ve danışmanların gönderilmesine olanak tanıyor. Mutabakat 19 Aralık‘ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Bakanlar Kurulunda, 21 Aralık'ta da TBMM Genel Kurulunda onaylanmıştı.

2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, BM'nin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile, ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda. Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki UMH‘ya destek veriyor.

DW,dpa/BK,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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