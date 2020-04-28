Alman siyasilerden Diyanet’e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde kötülüklerin ve salgın hastalıkların kaynağını eşcinsellik ve nikahsız yaşam olarak göstermesine bir tepki de Alman siyasilerden geldi.

Erbaş, hutbesinde koronavirüs salgınıyla tüm dünyada mücadele yürütüldüğünü hatırlatırken, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" ifadelerine yer vermişti.

Die Welt gazetesine demeç veren farklı partilerden Alman siyasetçiler Ali Erbaş'ın açıklamalarını eleştirdi.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sosyal Demokrat Partili Michael Roth, Erbaş'ın açıklamalarının Türkiye'deki heteroseksüel olmayan azınlık için durumun "halen çok zor ve hatta tehlikeli" olduğunu tekrar gösterdiğini söyledi. Ancak Roth Türkiye'deki sivil toplum tepkisinin kendisinde bir nebze de olsa iyimserlik yarattığını kaydetti.

Yeşiller Partisi'nin Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour, Erbaş'ın açıklamalarının AKP'nin hukuk devleti ilkesi ve azınlıkların korunmasından ne kadar uzaklaştığını gösterdiğini kaydetti.