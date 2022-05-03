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Alman siyasilerden Ukrayna Büyükelçisi'ne tepki

03.05.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnik'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yönelik, diplomatik teamüllere uymayan sert sözlerine farklı partilerden siyasetçiler tepki gösterdi.

Alman siyasilerden Ukrayna Büyükelçisi'ne tepki

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik'in, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yönelik ifadeleri Alman siyasetinde ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz, kamu televizyonu ZDF'de dün akşam katıldığı yayında Ukrayna'yı ziyaret etmemesine gerekçe olarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Nisan ayı ortasında Ukrayna'da istenmemesini göstermiş ve Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Steinmeier'e yönelik tutumunu eleştirerek, "Bu kadar çok askeri yardım sağlayan, bu kadar çok mali yardım yapan, güvenlik garantileri söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulan, Ukrayna'nın geleceği için önemli bir ülkeye şunu söylemek olmaz: Ama cumhurbaşkanı gelemez" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaları Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte değerlendiren Andriy Melnik, "Alınganlık yapıp küsmek pek devlet adamlığı ile bağdaşmıyor. Nazi'lerin işgalinden bu yana Ukrayna'da en yıkıcı savaş yaşanıyor, orası çocuk yuvası değil" söyleminde bulundu. Ancak Melnik'in seçtiği sözcükler arasında Almanca'da halk arasında alınganlık yapanlar için kullanılan "hassas sosis" ifadesinin de bulunması tepkiyle karşılandı.

"Saygı gösterilmesi gerekiyor"

Koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Vekili Wolfgang Kubicki, "Olaf Scholz sosis değil, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Başbakanı. Bu da saygı gösterilmesini gerektiriyor" dedi.

FDP Milletvekili Marie-Agnes Strack-Zimmermann ise, Ukrayna Büyükelçisi'ne Cumhurbaşkanı Steinmeier'den özür dileme çağrısı yaptı. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan FDP'li siyasetçi, "Belki, sevgili Bay Melnik, Cumhurbaşkanı'ndan özür dilenir ve Başbakan da kibarlıkla gelmesi için davet edilir" dedi. Strack-Zimmermann, önce Cumhurbaşkanı'nı istemeyip daha sonra Scholz'un Kiev'i ziyaret etmesinin beklenemeyeceğini söyledi.

Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grubu Başkan Vekili Johann Wadephul da, Büyükelçi'nin tepkisini eleştirdi. Kullanılan ifadelerin "uygunsuz" olduğunu belirten Wadephul, "Özel durumlarda da diplomatik temsilciler hükümet temsilcilerine karşı uygun bir şekilde davranmalı" dedi.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin grup başkanı Tino Chrupalla ise, "bu tür provokasyonların ve hakaretlerin" sonuçsuz kalmaması gerektiğini belirterek, Büyükelçi Melnik'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını istedi. Chrupalla, Melnik'in kullandığı ifadeler nedeniyle pişmanlık göstermemesi halinde de hükümetin Melnik'in görevden alınması için ısrarcı olması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Melnik, Nisan ayı başında da Cumhurbaşkanı Steinmeier'i, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Rusya ile sıkı bağlar kurmakla suçlayarak, "Steinmeier onlarca yıldır Rusya ile örümcek ağı örer gibi bağlar kurdu" ifadelerini kullanmıştı.

dpa / JD,ET

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Ukrayna
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