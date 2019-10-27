HABER

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde liderlik yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 00:16 | Son Güncelleme

Sosyal Demokrat Parti (SPD) genel başkanlık seçiminin il turunda adaylar yeterli çoğunluğu elde edemedi

BERLİN (AA) - Alman Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) genel başkan adayları ilk turda yeterli çoğunluğu elde edemedi.

SPD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ekim'de başlayan ve bugün sona eren seçimlere 425 bin 630 parti üyesinden 226 bin 775'i katıldı. Üyeler, internet üzerinden ve mektupla oy kullandı.

Aralık ayında yapılacak kurultaydan sonra "eş genel başkanlık" modeline geçmeye karar veren SPD'nin genel başkanlığı için 12 aday yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda, eş genel başkanlık görevini Brandenburg Eyalet Milletvekili Klara Geywitz ile yapacağını açıklayan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, yüzde 22,68 oranla en fazla oyu aldı.

Federal Meclis Milletvekili Saskia Esken ile bu görevi üstleneceğini açıklayan Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin eski Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans da yüzde 21,04 oranında oyla ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuçlara göre, 19-29 Kasım tarihlerinde yapılacak ikinci turda Scholz ve Geywitz ikilisi, Esken ve Walter-Borjans ikilisine karşı yarışacak.

SPD, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile kurduğu koalisyonla hükümette yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ve Geywitz koalisyon hükümetinin devam etmesini isterken, özellikle parti içindeki sol kanadın desteğini alan Walter-Borjans ve Esken ikilisi SPD'nin koalisyonda kalmasına sıcak bakmıyor.

Bundan dolayı aralık ayında yapılacak genel kurulda, SPD'nin koalisyon hükümetinde kalıp kalmamasına ilişkin tartışmalar yaşanması bekleniyor.

SPD'nin mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014'e göre yüzde 11,4 oranında oy kaybetmesinin ardından Genel Başkan Andrea Nahles görevinden istifa etmişti.

PARTNERSabaha kadar eğlendiler!Sabaha kadar eğlendiler!
Bahçeşehir Kolejinden ABD'ye "yapay zeka" çıkarmasıBahçeşehir Kolejinden ABD'ye "yapay zeka" çıkarması
Trabzon'da sağanak, hayatı olumsuz etkilediTrabzon'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz genel başkanlık yarışı Sosyal Demokrat Parti

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeşehir Kolejinden ABD'ye "yapay zeka" çıkarması

Bahçeşehir Kolejinden ABD'ye "yapay zeka" çıkarması

Osmaniye’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Arazi kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

26 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 13 milyon TL devretti!

PKK yandaşları Norveç'te Türk aileye saldırdı!

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

Son dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.