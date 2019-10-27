Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde liderlik yarışı

BERLİN (AA) - Alman Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) genel başkan adayları ilk turda yeterli çoğunluğu elde edemedi.

SPD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ekim'de başlayan ve bugün sona eren seçimlere 425 bin 630 parti üyesinden 226 bin 775'i katıldı. Üyeler, internet üzerinden ve mektupla oy kullandı.

Aralık ayında yapılacak kurultaydan sonra "eş genel başkanlık" modeline geçmeye karar veren SPD'nin genel başkanlığı için 12 aday yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda, eş genel başkanlık görevini Brandenburg Eyalet Milletvekili Klara Geywitz ile yapacağını açıklayan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, yüzde 22,68 oranla en fazla oyu aldı.

Federal Meclis Milletvekili Saskia Esken ile bu görevi üstleneceğini açıklayan Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin eski Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans da yüzde 21,04 oranında oyla ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuçlara göre, 19-29 Kasım tarihlerinde yapılacak ikinci turda Scholz ve Geywitz ikilisi, Esken ve Walter-Borjans ikilisine karşı yarışacak.