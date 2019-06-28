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Alman Sosyal Demokratlar'dan İmamoğlu'na tebrik

28.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

SPD, İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Alman Sosyal Demokratlar'dan İmamoğlu'na tebrik

Mesajda, "Seçim zaferiniz, kentinizde yaşayanların siyasi değişim istediğine dair net bir işaret" ifadesine yer verildi.Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti (SPD) dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Sosyal Demokrat Parti'nin önde gelen milletvekillerinin imzasının yer aldığı mesajı SPD'li eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, hazırladıkları mesajda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını kazanan İmamoğlu'nu en içten dileklerle tebrik ettiklerini belirttiler. Tebrik mesajında, "Özellikle de partimizin kardeş partisi olan CHP'nin adayı için seçimin bu şekilde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

SPD İmamoğlu'na yönelik tebrik açıklamasında, "İstanbul seçimini kazanmanız, kentinizde yaşayanların bir siyasi değişim istediğine dair net bir işaret. Tüm zorluklara karşın, demokrasi adına içtenlikle çaba göstermenin, değdiğini gösterdiniz" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca İmamoğlu'nun tüm İstanbulluları yapmak istediği hizmetler konusunda ikna etmeye çalışma çabasının SPD'yi sevindirdiği belirtilirken, "Ve bunun yeniden kutuplaşmış toplumu yeniden bir araya getirmesini umuyoruz" denildi.

50'den fazla imza

İmamoğlu'na gönderilen mesajda 50'den fazla siyasetçinin imzası bulunuyor. Bu isimler arasında SPD'li politikacılar Rolf Mützenich, Nils Schmid, Uli Grötsch, Katarina Barley, Johannes Kahrs, Ulla Schmidt, Doris Barnett, Bärbel Kofler, Saskia Esken, Johannes Schraps, Ute Vogt, Martin Schlz, Cansel Kızıltepe, Josip Juratovic, Sussane Mittag, Eva Högl, Uli Nissen, Gabriele Katzmarek, Martin Rosemann, Manja Schüle, Josephine Ortleb, Nezahat Baradari, Elvan Korkmaz, Gülistan Yüksel, Mahmut Özdemir, Dagmar Schmidt, Bernhard Daldrup , Fritz Felgentreu, Claudia Moll, Siemtje Möller, Wiebke Esdar, Oliver Kaczmarek, Andreas Rimkus, Lothar Binding, K,rsten Lühmann, Metin Hakverdi, Mathias Stein, Leni Breymaier, Burkhard Lischka, Matthias Bartke, Michael Groß, Yasemin Fahimi, Axel Schäfer, Ulrich Freese, Udo Schiefner ve Hilde Mattheis yer alıyor.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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