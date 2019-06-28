Alman Sosyal Demokratlar'dan İmamoğlu'na tebrik

Mesajda, "Seçim zaferiniz, kentinizde yaşayanların siyasi değişim istediğine dair net bir işaret" ifadesine yer verildi.Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti (SPD) dün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Sosyal Demokrat Parti'nin önde gelen milletvekillerinin imzasının yer aldığı mesajı SPD'li eski Uyum Bakanı Aydan Özoğuz Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, hazırladıkları mesajda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını kazanan İmamoğlu'nu en içten dileklerle tebrik ettiklerini belirttiler. Tebrik mesajında, "Özellikle de partimizin kardeş partisi olan CHP'nin adayı için seçimin bu şekilde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

SPD İmamoğlu'na yönelik tebrik açıklamasında, "İstanbul seçimini kazanmanız, kentinizde yaşayanların bir siyasi değişim istediğine dair net bir işaret. Tüm zorluklara karşın, demokrasi adına içtenlikle çaba göstermenin, değdiğini gösterdiniz" ifadesi kullanıldı.