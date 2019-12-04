Alman sosyal psikolog Prof. Dr.Süssenbach, cinsel şiddetle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlattı

Gökhan ARTAN/Kamera;Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- İstinye Üniversitesi’nin konuğu olan Alman sosyal psikolog Prof. Dr. Philipp Süssenbach, cinsel şiddetin afiş veya kampanyalarla azaltılamayacağına dikkat çekerek, “Cinsel şiddet ile mücadelede en etkili yöntem, mağdur olan kadınların yaşadıklarını topluma anlatmaları ve toplum bireyleriyle bir etkileşim içine girmeleridir” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her 10 kadından 4’ü fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. İstinye Üniversitesi’nin konuğu olan Almanya’nın Bielefeld Üniversitesi’den sosyal psikolog Prof. Dr. Philipp Süssenbach öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği “Sosyal Psikolojik Açıdan Cinsel Şiddet” konusunda bir sunum yaptı.

“MAĞDURİYET YAŞAYANLARDAN ÖĞRENEBİLİRİZ”

Sunum sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Alman sosyal psikolog Prof. Dr. Philipp Süssenbach, “Cinsel taciz ve tecavüz çok karmaşık bir olgu. Her boyutta bunu incelememiz lazım. Özellikle bunun kültürel, toplumsal ve bireysel boyutu var. Bu kadar karmaşık bir olguda birçok bilinmeyen risk faktörü de var. Bunların hepsini anlamamız çok önemli. Cinsel şiddetin ve tecavüz olaylarının arttığını söyleyemeyiz. Tam kayıtlara polisten ulaşmak çok zor. Bu bütün ülkeler için geçerli ancak bunu mağduriyet yaşayan kişilerden öğrenebiliyoruz” dedi.