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  4. Alman sporcu tırmanış yaptığı sırada korkunç bir şey oldu! Kayalıkların arasından düşüp feci şekilde can vermiş...

Alman sporcu tırmanış yaptığı sırada korkunç bir şey oldu! Kayalıkların arasından düşüp feci şekilde can vermiş...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.10.2024 11:50
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Dağcılık sporuyla ilgilenen 63 yaşındaki Alman turist, Antalya'da kayalık alana yaptığı tırmanış sırasında feci bir olay yaşadı. Sporcu kayalıkların arasından düşerek hayatını kaybetti.

Alman sporcu tırmanış yaptığı sırada korkunç bir şey oldu! Kayalıkların arasından düşüp feci şekilde can vermiş...

Antalya'da dağcılık sporu için kayalık alanda tırmanış yapan 63 yaşındaki Alman turist, metrelerce yükseklikten düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

TIRMANIŞ YAPIYORDU

Olay dün saat 15.15 sıralarında Antalya'da Büyük Çaltıcak Plajı ile Kargıcak mevkii arasında yer alan ve dağcılık yapılan bölgede meydana geldi.

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Bir kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikteki dağlık alandan düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DENİZ POLİSİ ULAŞTI

Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye deniz polisi botla, diğer ekiplerin sahil kısmına ulaşımını sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Hünersen Köckrtiz (63) olduğu belirlenen Alman vatandaşının hayatını kaybettiği belirlendi.

Köckrtiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya plaj kayalık
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