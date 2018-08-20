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Alman sürücü kazada ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, aynı yöne giden bir otomobile çarpıp şarampole yuvarlanan cipin sürücüsü Alman Hans Hermann Weber (77), ağır yaralandı.

Alman sürücü kazada ağır yaralandı

Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, aynı yöne giden bir otomobile çarpıp şarampole yuvarlanan cipin sürücüsü Alman Hans Hermann Weber (77), ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, İstanbul-İzmir Karayolu Gelenbe Mahallesi girişinde meydana geldi. Balıkesir'den İzmir yönüne giden Hans Hermann Weber'in kullandığı 07 MA 950 plakalı cip, önündeki Efe Demirağ yönetimindeki 34 AFY 784 plakalı otomobile çarpıp, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Cip sürücüsü Weber ağır yaralırken, otomobil sürücüsü Demirağ kazayı yara almadan atlattı. Ambulansa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cip sürücüsü Weber tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Alman sürücü kazada ağır yaralandıAlman sürücü kazada ağır yaralandıAlman sürücü kazada ağır yaralandıAlman sürücü kazada ağır yaralandı

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