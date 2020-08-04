Alman tabipler birliği: İkinci dalga başladı

Hastanelerde de ikinci dalga hazırlıkları yapılıyor. Ama bu kez farklı önlemler alınıyor.Alman tabipler birliği "Marburger Bund" Başkanı Susanne Johna, ikinci koronavirüs dalgasının Almanya'ya ulaştığı görüşünde olduğunu söyledi.

Augsburger Allgemeinen gazetesine konuşan Johna, "İkinci dalga düşük bir eğilimle başladı. Her ne kadar bugünkü vaka sayılarını Mart ya da Nisan aylarında görülen vakalarla kıyaslamak mümkün olmasa da yeni vaka sayılarında artış söz konusu'' dedi.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da bugün itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 211 bin 281.

Sağlık sisteminde de ikinci dalgaya karşı hazırlıklar yapıldığını belirten Marburger Bund Başkanı Johna, Mart ayından farklı önlemler planladığını, yatak sayısının hemen iki katına çıkarılmayacağını, bu kez belli bir sisteme ve ihtiyaca göre yatak sayısının artırılacağını söyledi.

Johna, "Bu kez salgın daha yavaş ilerlediği için korona hastalarına uygulanacak tedaviler kademeli olarak artırılacak. Bu da sürecin ilerleyişine göre belirlenecek" dedi.