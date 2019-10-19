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Alman taraftarlar ile PKK yandaşları arasında kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 21:57 | Son Güncelleme

Köln'de PYD/PKK lehine düzenlenen mitingden dönen terör örgütü yandaşları ile Rot-Weiss Essen taraftarları arasında kavga çıktı - Yüzden fazla kişinin karıştığı kavgada yaralananlar oldu

KÖLN (AA) - Alman 4. lig futbol takımlarından Rot-Weiss Essen taraftarları ile terör örgütü PYD/PKK yandaşları arasında trende kavga çıktı.

Köln'de terör örgütü lehine düzenlenen mitingden dönen PYD/PKK yandaşları ile futbol takımı taraftarları arasında trenin Düsseldorf Havalimanı durağına yaklaştığı sırada bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Köln'den Hamm kentine giden RE1 numaralı tren, çıkan kavga nedeniyle yaklaşık bir saat duraktan hareket edemedi. Olay yerine polisin gelmesiyle terör örgütü yandaşlarıyla futbol taraftarları birbirinden ayrıldı. Kavga sonrası trenin koridorlarında ve koltuklarında kan lekelerinin olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, trenin Düsseldorf'a yaklaştığı sırada meydana gelen ve yüzden fazla kişinin karıştığı kavgada yaralananlar oldu.

Olay nedeniyle bazı tren seferlerin aksadığı ve gecikmeler yaşandığı aktarıldı. Kavgaya karışanlar trenden indirildikten sonra trenin seferine devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK terör örgütü yandaşları

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