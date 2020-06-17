Alman tarzıyla güncellendi: 2021 BMW M5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

BMW M5 aslında sürpriz bir model değil. Zira, uzun bir süredir BMW'nin yeni modeli çeşitli fotoğraflar ile gündeme gelmeyi başarıyordu. Sızan fotoğraflarda hep bir gizem içerisinde olan BMW M5 bugün ise üzerindeki sır perdesini kaldırdı. BMW M5, geçtiğimiz ay tanıtılan BMW 5'ten sonra BMW tarafından yapılan duyuru ile resmen tanıtıldı.
2021 BMW M5'in tasarımı ile başlayalım. BMW'nin son zamanlardaki en tartışmalı konularından biri olan böbrek ızgaralar, bu model de büyümüş durumda. BMW'nin paylaştığına göre otomobilin ön ve arka tamponları da yeniden tasarlandı. BMW M5, bu değişimler sayesinde deyim yerindeyse bir M serisi otomobil olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tampondaki LED farlar ise daha ince hale getirilmiş ve bu sayede tasarıma büyük katkı sağlanmış. Ön taraftaki LED farlar arka tamponda ise yerini asi yeni arka farlara bırakmış gibi görünüyor.
2021 BMW M5'in kokpiti de değişimden nasibini almış durumda. Özellikle multimedya anlamında BMW M5 daha iyi bir seviyeye çıkartılmış. Önceki modelde bulunan 10,25 inçlik ekran yerini 12,3 inç büyüklüğünde multimedya ekranına bıraktı. Ayrıca sürücüler için 12,3 inç büyüklüğünde gösterge ekranı eklendi. Koltuklar ise genişletilmiş ve Silverstone, Aragon Brown ve Siyah renk seçenekleriyle geliyor.
BMW M5 motor tarafında da oldukça güçlü. Bu anlamda yeni M5'in standart modelinde 4,4 litrelik çift turbolu V8 motor bulunuyor. BMW M5 V8 motoruyla 600 beygir gücü ve 740 Nm tork üretiyor. Bu motor ile BMW M5 sadece 3,2 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. M5 Competition modelinde ise V8 motor, çeşitli geliştirmeler ile birlikte 617 beygir gücü ve 750 Nm tork üretebiliyor. Bu modelin 0'dan 100 km/s hıza çıkış süresi ise 3,1 saniye.
Güvenlik tarafında standart olarak direksiyonlu şerit takip sistemi, yaya acil durum fren sistemi, trafik asistanı ve otomatik uzun far asistanı gibi önemli donanımlar sunan BMW M5, Driving Assistance Professional paketi ile ise daha iyi güvenlik donanımlarına sahip olabiliyor. Tabi bu paket için ekstra ücret ödemek şart.
2021 model BMW M5 fiyatı ABD için 103.500 dolar olacak. BMW M5 Competition'ın fiyatı ise 111.100 dolar. Yenilenen BMW M5'ler Ağustos ayından itibaren satın alınabilecek.
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