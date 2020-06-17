Alman tarzıyla güncellendi: 2021 BMW M5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

BMW M5 aslında sürpriz bir model değil. Zira, uzun bir süredir BMW'nin yeni modeli çeşitli fotoğraflar ile gündeme gelmeyi başarıyordu. Sızan fotoğraflarda hep bir gizem içerisinde olan BMW M5 bugün ise üzerindeki sır perdesini kaldırdı. BMW M5, geçtiğimiz ay tanıtılan BMW 5'ten sonra BMW tarafından yapılan duyuru ile resmen tanıtıldı.

BMW M5 TASARIMI

2021 BMW M5'in tasarımı ile başlayalım. BMW'nin son zamanlardaki en tartışmalı konularından biri olan böbrek ızgaralar, bu model de büyümüş durumda. BMW'nin paylaştığına göre otomobilin ön ve arka tamponları da yeniden tasarlandı. BMW M5, bu değişimler sayesinde deyim yerindeyse bir M serisi otomobil olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tampondaki LED farlar ise daha ince hale getirilmiş ve bu sayede tasarıma büyük katkı sağlanmış. Ön taraftaki LED farlar arka tamponda ise yerini asi yeni arka farlara bırakmış gibi görünüyor.

BMW M5 İÇ TASARIMI

2021 BMW M5'in kokpiti de değişimden nasibini almış durumda. Özellikle multimedya anlamında BMW M5 daha iyi bir seviyeye çıkartılmış. Önceki modelde bulunan 10,25 inçlik ekran yerini 12,3 inç büyüklüğünde multimedya ekranına bıraktı. Ayrıca sürücüler için 12,3 inç büyüklüğünde gösterge ekranı eklendi. Koltuklar ise genişletilmiş ve Silverstone, Aragon Brown ve Siyah renk seçenekleriyle geliyor.