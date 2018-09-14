Alman turist, denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denize giren Alman Lothar Liepelt (80) boğuldu.

Alanya'da tatil yapan Lothar Liepelt, dün öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi'ndeki plajda denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Lothar Liepelt, yardım istedi. Alman turist, kendisini gören çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Lothar Liepelt, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Lothar Liepelt'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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