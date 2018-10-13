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Alman turist hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

Antalya'da sahibi bulunmadığı sırada villada konakladığı ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Alman turist yakalandı

Antalya'da sahibi bulunmadığı sırada villada iki gün konakladığı ve ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Alman turist, "Açlıktan ölecektim. Burada karnımı doyurdum." diye savunma yaptı.

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde, S.Ç'ye ait villada ışık yandığını gören site görevlisi, durumu polise bildirdi.

Villaya gelen polis ekipleri, içeride Almanya vatandaşı M.S. ile karşılaştı. Gözaltına alınan şüphelinin, evdeki bir kolye ile yüzüğü de çaldığı belirlendi.

Şüphelinin, ifadesinde, Antalya'ya tatile geldiğini, parası bitince de otelinden ayrılmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Konaklayacağı yeri olmadığı için ıssız gördüğü villaya girerek iki gün kaldığını anlatan şüphelinin, "Açlıktan ölecektim. Burada karnımı doyurdum. Yapabilecek başka bir şeyim yoktu." dediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık

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