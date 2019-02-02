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Alman turist, takside unuttuğu telefonuna beyaz masa sayesinde kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

Üsküdar’da arkadaşıyla gezen Alman turist Tatyana, takside unuttuğu cep telefonunu Üsküdar İBB Beyaz Masanın yardımı sayesinde buldu.

Üsküdar’da arkadaşıyla gezen Alman turist Tatyana, takside unuttuğu cep telefonunu Üsküdar İBB Beyaz Masanın yardımı sayesinde buldu. Tatyana, Beyaz Masa yetkililerine Türkçe teşekkür etti.
İstanbul’a arkadaşıyla beraber turistik gezi için gelen Alman turist Tatyana ile arkadaşı, kaldıkları otele taksi çağırdılar. Taksi ile yolculuk yapan turistler Üsküdar meydanında indiler. İndikten kısa süre sonra cep telefonunun yanında olmadığını farkeden Tatyana, büyük panik yaşadı. Telefonunu bindiği takside unuttuğunu anlayan Tatyana, gözyaşlarına hakim olamadı. Tatyana ile arkadaşı, durumu hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa birimine bağlı İletişim Noktası’ndaki yetkililere anlattılar. Yetkililer, önce turistlerin kaldıkları otelin müdürü ile görüştüler. Daha sonra kamera kayıtlarından taksinin plakasını tespit eden yetkililer, plakayı sistem üzerinden taratarak şoförün iletişim bilgilerine ulaştılar. Kendisiyle irtibata geçilen taksi şoförü, telefonu Üsküdar Meydan’daki İBB İletişim Noktası’na getirerek teslim etti. Takside unuttuğu cep telefonuna tekrar kavuştuğu için mutlu anlar yaşayan Alman Turist Tatyana, “Cep telefonumu takside unuttum. Beyaz Masa sayesinde bulundu. Çok mutluyum. Teşekkür ederim” dedi.

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