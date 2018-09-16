Alman turistler yeniden Ayvalık'ta

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine en son 1990'lı yıllarda gelen Alman turistler, yeniden ilçeyi tercih etmeye başladı. İlk Alman turist kafilesi dün ilçede konuk edildi.

Ayvalık'ı 1980 ve 90'lı yıllada tercih eden Alman turistler, yeniden ilçeye gelmeye başladı. Antalya merkezli bir tur şirketinin 7 günlük Anadolu kültür turu kapsamına aldığı Ayvalık'a, ilk Alman turist kafilesi hafta sonu geldi. Berlin İTB Fuarı'na katılmalarının bir sonucu olarak Ayvalık’a 8 bin Alman turist getirileceğini açıklayan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, "Alman turistler kültür turu kapsamında ilçemize gelmeye başladı. Ayvalık turizmine hareket kazandıracak" dedi.

'SADECE TURİZMCİYE DEĞİL ESNAFA DA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR'

Yabancı turistin Ayvalık için önemli olduğunu, bu nedenle yıllardır ısrarla Ayvalık Belediyesi’nin ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği'nin (AYTUGEB) Berlin Fuarı'na katıldığını söyleyen Gençer, "Ayvalık Berlin Fuarı'nda ısrarla takip ettik. Bu sene kışın her hafta Almanya’dan 2 gün konaklamalı Anadolu turuna katılan turistler gelmeye başladı. Bunun esnafımıza faydası olacak. Bu da yeterli değil. Bizim amacımız yabancı turisti Ayvalık’ta arttırmak için özellikle Almanya’daki Berin Fuarına katılmaya devam edeceğiz. Bu yıl beklentimiz de yüksek. Çünkü daha önce görüştüğümüz tur operatörlerini Ayvalık’ta ağırladık. Çalışmalarımız yavaş yavaş yerine oturuyor. Bu nedenle mutluyuz" dedi.

İLK TURİST KAFİLESİ İLÇEYİ GEZDİ

Berlin ITB Fuarı’nda Ayvalık’ı tanıtan Ayvalık Belediyesi ve AYTUGEB, Almanya ile bağlantısı olan Antalya merkezli tur şirketi Merke ile diyalog kurdu. Ayvalık’a gelip Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile görüşen Merke Tur Şirketi sahibi Ekrem Dişçi, 2018 Eylül- 2019 Kasım ayı arasındaki dönemde ilçeye Alman turist getirileceğini açıklamıştı. Antalya’dan başlayıp Demre, Dalyan Kuşadası, Efes, Ayvalık, Çanakkale, Bergama ve Pamukkale’yi kapsayan Anadolu kültür turuna katılan 40 kişilik Alman kafile, 15 Eylül Cumartesi günü Ayvalık’a geldi. Paşa Limanı’nda öğle yemeği yiyen Alman turist kafilesi Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve Belediye meclis üyesi Salman Kayran tarafından karşılandı. Alman turistler ilçeyi gezdi.