Alman üniversiteden Boğaziçi'ne ağır eleştiriler

Boğaziçi Üniversitesi'nin Almanya'daki partneri Carl von Ossietzky Üniversitesi, Boğaziçi yönetimine ağır suçlamalarda bulundu.

Oldenberg kentindeki üniversitenin Senatosu, Boğaziçi'nde eleştirel öğrenci ve akademisyenlere yönelik büyük bir baskı ve gözdağı ortamı bulunduğunu belirterek "Üniversitemiz ile yıllardır Erasmus programı çerçevesinde partner olarak bağlantılı bulunan Boğaziçi Üniversitesindeki mevcut uygulamalara yönelik haberler bizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir" denildi.

"Korku ortamı"

Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler ve öğretim görevlilerinin kampüste gerekçesiz bir şekilde polisiye ve cezai önlemlerle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, korku ortamında ifade özgürlüğü ve eleştirel seslerin bastırıldığı kaydedildi.

Carl von Ossietzky Üniversite Senatosu, "Partner üniversitemizde akademik özgürlük çok güçlü bir şekilde tehdit edilmekte, yürürlükten kaldırılmaktadır. Özgür bilimsel faaliyetler bu şekilde temel koşulundan mahrum bırakılmaktadır" ifadelerine yer verildi.