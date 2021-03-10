HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman üniversiteden Boğaziçi'ne ağır eleştiriler

Alman üniversiteden Boğaziçi'ne ağır eleştiriler

10.03.2021 23:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi'nin Almanya'daki partneri Carl von Ossietzky Üniversitesi, baskı ortamı nedeniyle işbirliğinin durma noktasına geldiğini belirterek akademik özgürlüklerin yeniden tesis edilmesi çağrısı yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Almanya'daki partneri Carl von Ossietzky Üniversitesi, Boğaziçi yönetimine ağır suçlamalarda bulundu.

Oldenberg kentindeki üniversitenin Senatosu, Boğaziçi'nde eleştirel öğrenci ve akademisyenlere yönelik büyük bir baskı ve gözdağı ortamı bulunduğunu belirterek "Üniversitemiz ile yıllardır Erasmus programı çerçevesinde partner olarak bağlantılı bulunan Boğaziçi Üniversitesindeki mevcut uygulamalara yönelik haberler bizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir" denildi.

"Korku ortamı"

Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler ve öğretim görevlilerinin kampüste gerekçesiz bir şekilde polisiye ve cezai önlemlerle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, korku ortamında ifade özgürlüğü ve eleştirel seslerin bastırıldığı kaydedildi.

Carl von Ossietzky Üniversite Senatosu, "Partner üniversitemizde akademik özgürlük çok güçlü bir şekilde tehdit edilmekte, yürürlükten kaldırılmaktadır. Özgür bilimsel faaliyetler bu şekilde temel koşulundan mahrum bırakılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Erasmus programı durma noktasında"

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan son olayların "Türkiye'deki üniversitelerde son yıllarda tanık olunan baskıcı uygulamaların yeni bir zirve noktasını oluşturduğunu" kaydeden Senato, bu durumun Erasmus programına da yansıdığını, öğrenci ve akdemisyen değişim programlarının durma noktasına geldiğini belirtti.

Senato açıklamasında Türkiye'deki resmi kurumlar Boğaziçi Üniversitesinde akademik özgürlüğün yeniden tesis edilmesi ve güçlendirilmesi için gereken her şeyi yapmaya çağrıldı. Açıklamada, "Üniversiteler ifade özgürlüğü, eleştiri ve fikir alışverişi ortamlarıdır. Bilim ancak bu şekilde mümkündür" denildi.

epd/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Kullanımı durmuştu! AstraZeneca iddialarına yanıt geldiKullanımı durmuştu! AstraZeneca iddialarına yanıt geldi
Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Gözyaşlarıyla izlediler: Sera işçilerinin barakalarında yangın

Gözyaşlarıyla izlediler: Sera işçilerinin barakalarında yangın

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Manisa'nın 'İhsan Hala'sı: Kendimi hiç erkek olarak görmedim

Manisa'nın 'İhsan Hala'sı: Kendimi hiç erkek olarak görmedim

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti

Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti

Avrupa gündemini sarsan aşı tartışması! İngiltere diplomatını geri çağırdı

Avrupa gündemini sarsan aşı tartışması! İngiltere diplomatını geri çağırdı

İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti

İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti

Avusturya'da kullanımı durdurulan AstraZeneca aşılarının ölümcül yan etkiye yol açmadığı bildirildi

Kullanımı durmuştu! AstraZeneca iddialarına yanıt geldi

ABD'nin Texas eyaletinde tüm kısıtlamalar kaldırıldı

ABD'nin Texas eyaletinde tüm kısıtlamalar kaldırıldı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.