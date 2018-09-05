Alman üreticilerden ABD'li Tesla'ya karşı hamle

Tesla’nın önlenemeyen yükselişini gören Alman otomobil üreticileri Tesla'nın elektrikli otomobillerine alternatif elektrikli projelerini ön sıralara aldılar.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması
BM Güvenlik Konseyi İdlib için cuma günü toplanacak
Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!
Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!
Libya'nın Trablus şehrindeki ABD büyükelçiği füze ile vuruldu!
Validen okul müdürlerine cinsel istismar fırçası: Adam sapık
CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın
AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum