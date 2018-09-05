Alman üreticilerden ABD'li Tesla'ya karşı hamle

Alman üreticiler, gelecek 3 yılda yaklaşık 40 milyar euro harcayarak, Tesla’nın Model S, SUV Model X ve Model 3’leriyle rekabet etmeye hazırlanıyor.

Bu üreticilerin önümüzdeki yıl her ay bir elektrikli aracın modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Şirketin elektrikli araçlar konusunda yaptığı çalışmaların ürünü olan EQC‘nın gelecek yaz satışa çıkması bekleniyor. Tesla’nın Model S arabası tam şarjla 417 km menzile sahipken, Mercedes’in EQC’sı 400 km menzile sahip olacak.

Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Audi de 17 Eylül’de San Francisco’da düzenlenecek özel bir etkinlikle e-tron SUV’u tanıtacak.

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İlk e-tron’u üretimden dün çıkaran Audi, bu araçla Tesla’ya ciddi rakip olmak istiyor. Araç, 500 km menzile sahip olacak ve bu yıl sonunda 80 bin eurodan başlayan fiyatlarla Almanya’da satışa sunulacak.