HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Alman uzman aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar

Alman uzman aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar

21.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya da genetik bilim uzmanı Wolfram Henn, aşı karşıtlarına tepki göstererek aşıyı reddeden kişilerin acil sağlık hizmetinden yararlanmaması gerektiğini savundu.

Covid-19 salgını ile mücadelede ülkeler aşı kampanyalarına hız verirken aşı olmak istemeyenler de bilim dünyasında tartışmalara neden oluyor.

Bu tartışma ile ilgili Alman Bild gazetesine konuşan Almanya Etik Konseyi üyesi genetik bilimci Wolfram Henn, aşı olmak istemeyenlerin acil sağlık hizmetinden feraket etmesi gerektiğini savunarak "Aşıyı doğrudan reddeden insanlar yanlarında şöyle bir yazılı belge taşısınlar: Aşı olmak istemiyorum, hastalığın tedavisini de başkalarına bırakmak istiyorum! Hastalanırsam yoğun bakım yatağımı ve solunum cihazını başkalarına bırakmak istiyorum" çıkışını yaptı.

Aşı ile ilgili bazı eleştirel sorgulamaların anlaşılabilir ve haklı olduğunu söyleyen Henn, insanlara "işlerini gerçekten bilen bilim insanlarının tavsiyelerine güvenmeyi" tavsiye etti.

"Güvenirliliği defalarca kanıtlanmış aşılyaar"

Dünyanın dört bir yanında araştırılmaların büyük maliyetlerle hızlarının arttığına dikkat çeken Henn, "ancak güvenlik pahasına değil" ifadelerini kullandı. Genetik bilimci, ayrıca birkaç ay içinde tıpkı grip ve hepatitte olduğu gibi güvenilirliği defalarca kanıtlanmış koronavirüs aşılarının da piyasada olacağını ekledi.

Aşı karşıtlarına ve koronavirüsün olmadığını reddedenlere ise "Bu kişilerin en yakın hastaneye müracat ederek bu komplo teorilerinin aşırı kalabalık yoğun bakım ünitelerinde bitik vaziyette görevlerine devam eden doktor ve hemşirelere sunmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" önerisinde bulundu.

DW / DBN,HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Cinsel istismardan yargılanan şeyh ile ilgili yeni gelişmeCinsel istismardan yargılanan şeyh ile ilgili yeni gelişme
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleri gündem olmuştu! Bu kez de bekçiye saldırdığı iddia edilen o kurye konuştu

Bekçiye saldırdığı iddia edilen 'teşkilatçı kurye' konuştu

Konya'da sokak ortasındaki dehşetin detayları ortaya çıktı

Sokak ortasında katletmişti! Detayları ortaya çıktı

Cinsel istismardan yargılanan 'Uşşaki şeyhi' Eyüp Fatih Şağban’ın evinde keşif yapıldı

Cinsel istismardan yargılanan şeyh ile ilgili yeni gelişme

Doğurduğu bebeği 3. kattan atan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Doğurduğu bebeği 3. kattan atmıştı! Kendini böyle savundu

Travmatik yelken göğsü nedir? Hangi belirtilere sahiptir?

Nefes darlığı ve ağrılı solunum yaşıyorsanız dikkat!

Ortağının kamyonuna yerleştirmeye çalıştığı bomba elinde patladı

Akılalmaz olay! Kendi yaptığı bomba elinde patladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.