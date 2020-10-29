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  4. Alman uzman: "Herkesin 2021 sonuna kadar aşılanması mümkün değil"

Alman uzman: "Herkesin 2021 sonuna kadar aşılanması mümkün değil"

29.10.2020 10:33 | Son Güncelleme

Alman viroloji uzmanı Mertens, halkın tamamının aşılanmasının uzun süreceğine dikkat çekerek, her gün 100 bin kişiye aşı yapılsa bile 15 milyon kişinin aşılanmasının 150 gün süreceğini söyledi.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) aşı komisyonu başkanı Thomas Mertens, aşı ile ilgili çalışmaların hızla tamamlanması halinde bile halkın tamamının aşılanmasının 2022 yılını bulabileceğini söyledi.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Mertens, "Yakında aşı bulunsa bile, tüm nüfusa aşı yapılması 2021 yılının sonuna kadar tamamlanamayacak" dedi. Virolog Mertens, "Aşılama sayesinde enfeksiyon sürecinde belirgin bir değişiklik görebilmemiz ve durumun yeniden sakinleştiğini söyleyebilmemiz çok uzun sürecek" şeklinde konuştu.

Alman uzman, aşılama çalışmalarına başlanmasının ardından her gün 100 bin kişiye aşı yapılması halinde bile 15 milyon kişinin aşılanabilmesi için 150 güne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

RKI Aşı Komisyonu Başkanı, aşılamaya başlanmasında acele edilmemesi konusunda da uyarıda bulunarak, "Aşı yapılmaya başlanması aceleye getirilmemeli. Aşılamaya dört hafta erken veya geç başlamak o kadar önemli değil" dedi.

Almanya'da aşılama için gereken bütün hazırlıkların eksiksiz yapılması gerektiğini belirten Mertens, aşının nakledilmesi ve depolanmasının yanı sıra bölgesel aşı merkezlerinin oluşturulması için hazırlık yapılması ve aşının tıbbi açıdan başarısının ve güvenlik boyutunun değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öncelik kimde olacak?

Alman uzman, aşı çalışmalarının tamamlanarak, aşı yapılmaya başlanmasının ardından da ilk etapta yeterli doz aşı olmayacağı için tartışmalar yaşananileceğini söyledi. Mertens, RKI Aşı Komisyonu, Alman Etik Konseyi ve Leopoldina Enstitüsü tarafından aşının ilk etapta kimlere yapılacağını belirlemek üzere etik çerçeve şartların gelecek hafta açıklanacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, aşı yapılmasında sağlık açısından riskli gruplara öncelik verileceğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, aşılama çalışmalarına 2021 yılının ortasında başlanabileceğini tahmin ediyor. Sağlık açısından riskli gruplar ile sağlık çalışanlarına aşı yapılmada öncelik verilmesi bekleniyor.

Alman şirket ruhsat almaya hazırlanıyor

Almanya'da yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları yürüten Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer, aşıya ilişkin araştırmaların sonucunun olumlu olması halinde, Kasım ayı sonunda ruhsat almak için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.

Biontech ve Pfizer'in yanı sıra ABD'li Moderna ve İngiliz AstraZeneca yeni tip koronavirüse karşı yürüttükleri aşı çalışmalarında ilerleme sağlayan şirketler arasında bulunuyor.

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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