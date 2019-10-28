Alman uzman: IŞİD sadece Suriye ve Irak'ta değil

Almanya'nın önde gelen Ortadoğu uzmanlarından Guido Steinberg, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Suriye'deki Amerikan özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürülmesinin ardından örgütün zayıflayacağına, ancak savaş devam ettiği sürece bir tehdit olarak kalacağına dikkat çekti. Berlin merkezli Bilim ve Politika Vakfı'ndan Steinberg Deutsche Welle'nin sorularını yanıtladı:

Deutsche Welle: Ebubekir el Bağdadi IŞİD için ne kadar önemliydi ve onun ölümünün terör örgütü IŞİD açısından ne gibi sonuçları olacak?

Guido Steinberg: El Bağdadi IŞİD için çok önemliydi. 2010 yılında örgütün başına geçtiğinde IŞİD’in savaşçı sayısı bin bile değildi. Dört yıl sonra ise Suriye ve Irak’ta bir nevi devlet meydana getirdi. IŞİD için El Bağdadi çapında yeni bir lider bulmak çok zor olacak.

El Bağdadi’nin ölümü IŞİD’i zayıflatacak mı?

Belli bir oranda evet, zira kendini halife ilan eden El Bağdadi kadar acımasız, iyi organize olabilen ve ideolojik açıdan böylesine motive birini bulmak kolay değil. Bu durum örgütü zayıflatacaktır. Ancak diğer yandan IŞİD varlığını devam ettiriyor. Sadece Suriye ve Irak’ta değil, tüm İslam dünyasında.