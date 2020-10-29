Alman uzman: Koronavirüs bağışıklığı uzun sürmüyor

DW: Sayın Prof. Kamradt, Avrupa'da hızla artan vaka sayısıyla birlikte koronavirüse karşı bağışıklık kazanılıp kazanılamayacağı sorusu şu sıralarda sıkça soruluyor. Imperial College London tarafından yapılan yeni bir araştırma ise doğal bağışıklık umutlarını azalttı. Buna göre Covid-19'u atlatanlar arasında bağışıklık kazananların oranı düşüyor. Araştırmadan çıkan bulgular ne ifade ediyor?

Prof. Thomas Kamradt: Bu kapsamlı araştırmanın sonucu, daha önce yapılan küçük çaplı araştırmaları doğruluyor. Yani, SARS-CoV-2'ye karşı antikor tepkisinin sınırlı olduğunu bize gösteriyor. Bazı hastalarda enfeksiyondan birkaç ay sonra antikor tespit edilemiyor.

Farklı araştırma sonuçları var. Bazı araştırmaların sonucuna göre en az beş ay süren bağışıklık söz konusu olabilirken bazılarında ise bu süre ortalama iki buçuk ay olarak ortaya çıkıyor. Bu kadar farklı sonuçların çıkmasını neye bağlıyorsunuz?

İki aylık bağışıklık kesinlikle alt sınırdır. Bu da tüm tüm enfekte olanları kapsamaz, sadece bazılarında görülür. Araştırmadan çıkan ortak görüş, Covid-19'la ilgili düşük veya hiç semptom göstermeyen kişilerde antikor ömrünün, ciddi semptom gösterenlere göre daha düşük olduğu yönünde. Bunu, Thüringen Ormanı'nındaki Neustadt kasabasında gerçekleştirilen bir çalışmada da tespit edebildik. Araştırmada hafif belirtileri olan veya hasta olduğunun farkında bile olmayan kişilerde antikor tespit edilemedi. Bununla birlikte, bağışıklık hakkında kapsamlı tespitlerde bulunmak için yine de henüz çok erken. Virüsü sadece yaklaşık dokuz aydır tanıyoruz. Bu; şu demek: Bugünden iki yıl sonra kaç hastada antikor oluşabileceğini bilemiyoruz.