Alman uzman Wohlleben'den Kaz Dağları uyarısı: Türkiye için bir felaket

Alman ormancılık uzmanı Peter Wohlleben, Kaz Dağları’nda altın için on binlerce ağaç kesilmesinin Türkiye için bir felakete yol açabileceği konusunda uyardı. Almanya’nın önde uzmanlarından Wohlleben, on binlerin protestosuna sahne olan Kaz Dağları’ndaki Kirazlı altın madeni projesi hakkında DW’nin sorularını yanıtladı.

Protestoları “kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırı” olarak nitelendiren ve itirazların “yanlış bilgilere” dayandığını savunan Alamos Gold şirketi CEO’su John McCluskey’nin yürüttükleri proje hakkındaki savlarının gerçekleri yansıtmadığına dikkat çeken Wohlleben, çarpıcı bilgiler paylaştı:

DW: Kaz Dağları’nda on binlerce ağacın kesilmesi bölge için nasıl bir sonuç doğurur?

Peter Wohlleben: Özellikle Türkiye için bu bir felaket. Çünkü yaz aylarında sıcaklık çok artıyor ve ormanın olmadığı dağlık bölgelerde de kuraklık artıyor. Almanya’da yürüttüğümüz araştırmalar, ormanın yaz aylarında hava sıcaklığını 10 dereceye kadar azaltabildiğini ortaya koydu. Türkiye’de de durum farklı değil. Özellikle daha yüksek sıcaklığa ve daha büyük kuraklığa yol açacağını bildiğimiz iklim değişimini de dikkate aldığımızda tek bir ağacın bile vazgeçilmez olduğu bir gerçek…