Alman uzmanlar deksametazon ilacına karşı uyardı

DSÖ ise İngiltere'de geliştirilen ilacın sonuçlarından memnun.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde COVID-19'a karşı geliştirilen ve klinik deneylerin devam ettiği deksametazon ilacıyla ilgili şimdiye kadar alınan başarılı sonuçları memnuniyetle karşıladı.

İlacın ağır korona hastaları için hayat kurtarıcı olabileceğini söyleyen DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilacın solunumun cihazına bağlı hastaların ölüm oranını üçte bir, oksijen tedavisi gören hastaların ölüm oranını da beşte bir azaltabileceğine dikkat çekti ve "Bunlar harika haberler" dedi.

Ancak Alman uzmanlar, ağır hastalarda iltihap önleyici deksametazon ilacından alınan ilk olumlu sonuçlar karşısında aşırı iyimserliğe karşı uyardı.

"Yan etkileri de araştırılmalı"

Frankfurt kentindeki Goethe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyonoloji Bölümü Başkanı Maria Vehreschild, ancak orijinal verilerin ayrıntılı incelemesinden sonra ilacın niteliğine ilişkin öngörüde bulunulabileceğini söyledi. Vehreschild, ayrıca ilacın yan etkileri üzerinde çalışılmasının da önemli olduğuna dikkat çekti.