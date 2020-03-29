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Alman uzmanlar: Virüsü bulaştırmamak için koruyucu maske gerekli

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2020 18:18 | Son Güncelleme

Koruyucu maske takılmasını tavsiye eden Alman uzmanlar, böylelikle virüsü bulaştırma riskinin azalacağını belirtiyor.

Alman uzmanlar: Virüsü bulaştırmamak için koruyucu maske gerekli

Drosten virüsü taşıyan ama belirti göstermeyenlerin virüsü bulaştırma riski taşıdığına işaret ediyor.Alman uzmanlar koruyucu maskenin, takan kişi için pek koruma sağlamadığını, ancak eğer virüs taşıyorsa diğer insanlara bulaşmasını az da olsa engellediğini belirtiyor. Ancak uzmanlar, hastanelerde ve muayanehanelerde malzeme sıkıntısı yaşanmaması için tıbbi amaçlara yönelik maskelerin satın alınmaması gerektiğini vurguluyor.

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Uzmanı Christian Drosten, konuşurken, öksürürken veya aksırırken damlacıkların etrafa saçıldığını, eğer koruyucu maske takılırsa, daha büyük damlacıkların yayılmasının engelleneceğini belirtti. Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu’nun (NDR) podcast yayınında konuşan Drosten, maske bu damlacıkları yayan “Kaynağa ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Bu nedenle de maskenin kaynakta olması gerekiyor, bu damlacıkları alan kişide değil” dedi.

Bilim insanlarının bu konuda yaptıkları çalışmalara atıfta bulunan Alman uzman, belirti göstermeyen insanların maske yoluyla virüsün diğer insanlara bulaşmasını engelleyebileceğini kaydetti. “Belirtiler ortaya çıktığında kimse süpermarkete gitmez” diyen Drosten ancak koruyucu maske takarak, "Yarın belirti gösterip göstermeyeceğini bilmediğini kabul etmiş olur” şeklinde konuştu. Alman hükümetine danışmanlık yapan Drosten, kamusal alanda koruyucu maske takmayı “nezaket işareti” olarak nitelendirdi. Drosten, ne kadar çok maske takarsa, durumun ne kadar ciddi olduğunun da hatırlanacağını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü: Diğer önlemler de unutulmamalı

Robert Koch Enstitüsü de, koruyucu ağız maskesinin virüsün diğer insanlara bulaşması riskini büyük ölçüde azalttığını belirtiyor. Ancak Enstitü, yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için gereken önlemlerin unutulmaması gerektiğini vurguluyor.

Bu önlemler, sosyal mesafeyi korumak, elleri iyice yıkamak, öksürürken ve hapşırırken ağzı dirseğin iç kısmı ile kapatmak olarak sıralanıyor.

Federal Tabipler Odasından maske tavsiyesi

Almanya Federal Tabipler Odası Başkanı Klaus Reinhardt da maske kullanılmasını tavsiye ediyor. Neue Osnabrücker Zeitung'a konuşan Reinhardt, “Basit koruyucu maskeler edinin veya kendiniz yapın ve kamusal alanda bu maskeleri takın” dedi.

dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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