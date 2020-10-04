Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı

Alman Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) üyeleri koronavirüs aşısı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Komisyonun üyesi Klaus Überla, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, aşının tescil edilmesinin ardından ilk aşamada sadece birkaç milyon doz aşı üretilebileceğine dikkat çekti. Virolog, "Uzmanlar arasında şu anda telaffuz edilen sayı beş milyon doz" dedi.

Komisyonun bir diğer üyesi Fred Zepp de aşı yapılan kişilerde bir dozdan fazla aşıya gereksinim duyulduğunu söyledi. Uzman, "Şu anda geliştirme aşamasında olan çoğu aşı adaylarının etki edebilmesi için iki doz yapılması gerekiyor" diye konuştu. Zepp, Alman halkının tümünün aşılanması için 160 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Uzmanlara göre, maske ve sosyal mesafe gibi koronavirüs önlemlerinin kaldırılması için yeterli sayıda kişinin aşılanması aylar alabilir. Komisyonun başkanı Thomas Mertens, sürü bağışıklığı etkisinin sağlanması için Alman halkının en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğine dikkat çekerek, bunun aylar sürebileceğini belirtti.