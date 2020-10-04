HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı

Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı

04.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Almanya Daimi Aşı Komisyonu, koronavirüs aşısına dair beklentilerin yüksek tutulmaması konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar aşı bulunsa dahi normal hayata dönüşün hemen mümkün olmayacağını belirtiyor.

Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı

Alman Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) üyeleri koronavirüs aşısı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Komisyonun üyesi Klaus Überla, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, aşının tescil edilmesinin ardından ilk aşamada sadece birkaç milyon doz aşı üretilebileceğine dikkat çekti. Virolog, "Uzmanlar arasında şu anda telaffuz edilen sayı beş milyon doz" dedi.

Komisyonun bir diğer üyesi Fred Zepp de aşı yapılan kişilerde bir dozdan fazla aşıya gereksinim duyulduğunu söyledi. Uzman, "Şu anda geliştirme aşamasında olan çoğu aşı adaylarının etki edebilmesi için iki doz yapılması gerekiyor" diye konuştu. Zepp, Alman halkının tümünün aşılanması için 160 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Uzmanlara göre, maske ve sosyal mesafe gibi koronavirüs önlemlerinin kaldırılması için yeterli sayıda kişinin aşılanması aylar alabilir. Komisyonun başkanı Thomas Mertens, sürü bağışıklığı etkisinin sağlanması için Alman halkının en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğine dikkat çekerek, bunun aylar sürebileceğini belirtti.

Daimi Aşı Komisyonu üyesi Pediatrist Martin Terhardt'a göre, bu süre en az sekiz ay. Ancak uzman normal hayata dönülebilmesinin 1,5-2 yıldan önce mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüse bağlı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 33 bine yükseldi. Enfeksiyon nedeniyle hayatını en fazla sayıda kişinin kaybettiği ülke ABD. ABD'de şu ana kadar 209 bin 394 kişi yaşamını yitirdi. ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülke de 7 milyon 382 bin 944 ile ABD.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!
ERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandıERÜ Rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı
Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Diğer Haberler
İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel koronavirüse yakalandı
İsrailli Bakan koronavirüse yakalandı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı
6 ay sonra yeniden başladı
Irak Başbakanı Kazımi: 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi
Irak Başbakanı Kazımi: 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi
Koronavirüse yakalanan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama: Önümüzdeki 48 saat çok kritik
Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.