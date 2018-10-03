Alman vatandaşı evinde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman Bleckmann Manfred (69), evinde ölü bulundu.
Kestel Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Bleckmann Manfred'in dün saat 16.00 sıralarında evine giden komşuları, kapının açılmaması üzerine jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık izniyle çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp eve girdi. Jandarma, Manfred'i yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinde, Bleckmann Manfred'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Manfred'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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