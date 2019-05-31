Alman vatandaşı gazeteciye Türkiye’de soruşturma

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Alman vatandaşı gazeteci Süheyla Kaplan hakkında sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Kaplan'ın facebook ve twitter hesaplarından yaptığı üç paylaşım nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlattı.

Kaplan'ın paylaşımlarının tamamı 2018 yılına ait. Paylaşımlardan ilki Musa Kart'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan ve hükümete yakın medyayı eleştirdiği bir karikatür. İkinci paylaşımsa Kaplan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili twitterdan yaptığı, "Erdoğan'ın, Kandil ve Susurluk planı" başlıklı paylaşım. Soruşturmaya konu olan üçüncü paylaşımsa "Tamam kampanyası" çerçevesinde Birleşik Haziran Hareketi'nin Hamburg'da düzenlediği bir etkinlikte "demokrasi bildirgesi" hakkındaki konuşma ve röportajlar.

"Pişman değilim"

Süheyla Kaplan DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatıldığını, polislerin Ankara'da yaşayan ailesinin evine gitmesiyle öğrendiğini belirtti ve "Paylaşımlarım nedeniyle pişman değilim" dedi. Kaplan hakkında soruşturma açılmasının kendisi için sürpriz olmadığını belirterek şöyle konuştu: