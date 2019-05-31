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Alman vatandaşı gazeteciye Türkiye’de soruşturma

31.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Hamburg’da yaşayan Alman vatandaşı gazeteci Süheyla Kaplan hakkında sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler nedeniyle Ankara'da soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Alman vatandaşı gazeteci Süheyla Kaplan hakkında sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Kaplan'ın facebook ve twitter hesaplarından yaptığı üç paylaşım nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlattı.

Kaplan'ın paylaşımlarının tamamı 2018 yılına ait. Paylaşımlardan ilki Musa Kart'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan ve hükümete yakın medyayı eleştirdiği bir karikatür. İkinci paylaşımsa Kaplan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili twitterdan yaptığı, "Erdoğan'ın, Kandil ve Susurluk planı" başlıklı paylaşım. Soruşturmaya konu olan üçüncü paylaşımsa "Tamam kampanyası" çerçevesinde Birleşik Haziran Hareketi'nin Hamburg'da düzenlediği bir etkinlikte "demokrasi bildirgesi" hakkındaki konuşma ve röportajlar.

"Pişman değilim"

Süheyla Kaplan DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatıldığını, polislerin Ankara'da yaşayan ailesinin evine gitmesiyle öğrendiğini belirtti ve "Paylaşımlarım nedeniyle pişman değilim" dedi. Kaplan hakkında soruşturma açılmasının kendisi için sürpriz olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Aslında bekliyordum. Çünkü 2018 yılında özellikle 24 Haziran seçimleri öncesinde çok yoğun biçimde haberler yaptım, sosyal medyada paylaşımlarda bulundum. Bu paylaşımlarda özellikle seçimlerle ilgili yabancı basındaki haber ve yorumları paylaştım. Birçok troll, bu paylaşımlarımı Emniyet Müdürlüğü'ne ileterek beni şikayet etti. Yani hem TSK'nın Afrin harekatı, hem de 24 Haziran seçimleri öncesindeki paylaşımlar nedeniyle yoğun biçimde hedef gösterildim."

Polislerin Ankara'da yaşayan ailesinin evine gitmesini eleştiren Kaplan, "Benim yurtdışında yaşadığım biliniyor. Adresim belli. Neden ailem rahatsız ediliyor? İstense Hamburg Konsolosluğu'na yazı gönderilerilebilirdi" dedi.

Kaplan Hamburg'da ifade vermesinin sağlanmasını isteyerek bu isteğinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Türkiye'ye gitsem gözaltına alınabilirim, tutuklanabilirim. Hakkımda iddianame hazırlanıp hakim karşısına çıkmam ise aylar sürebilir. Bu da aylarca tutuklu kalmam anlamına gelebilir. Ben demokratik, yargının bağımsız olduğu bir ülkede bu süreci yaşayabilirim ama yargı Erdoğan'ın kontrolünde. Dolayısıyla yaşadığım Hamburg'da soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek istiyorum."

Konuyla ilgili olarak Tagesschau internet portalına açıklama yapan Kaplan'ın avukatı Arkın Hürtaş müvekkili hakkında haksız biçimde soruşturma başlatıldığını belirtti. Hürtaş müvekkilinin ifadesinin Hamburg'da alınmasını istediklerini kaydetti.

Gazeteci Süheyla Kaplan Almanya'da Anadolu Ajansı, Oda Tv ve Artı Gerçek'te muhabir ve editör olarak çalıştı.

DW/ HT,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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