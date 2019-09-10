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Alman vatandaşı Hozan Cane'nin kızı da tutuklandı

10.09.2019 09:15 | Son Güncelleme

Hakkında terör suçlamasından hapis cezası bulunan ve ikinci bir davada Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılanan Hozan Cane'nin kızının da tutuklandığı bildirildi.

Türkiye'de terör suçlamasıyla hapis cezası alan ve hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla ikinci bir dava açılan Hozan Cane olarak tanınan Saide İnaç'ın kızının da tutuklandığı bildirildi.

Alman vatandaşı olan Cane'nin avukatı Nevroz Akalın'ın Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan Gönül Örs, Türkiye'den çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. Örs'ün tutuklu yargılanmak üzere Edirne cezaevine gönderildiği belirtildi. Örs hakkında geçen Mayıs ayından bu yana yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu.

Avukat Akalın, Örs'ün 2018 yılı Kasım ayında Edirne'de gözaltına alınıp tutuklanan annesi Hozan Cane'yi görmek için Mayıs ayında Türkiye'ye gittiğini ve ülkeye girişinde kısa süreliğine gözaltına alındığını söyledi. Akalın'ın verdiği bilgilere göre, Örs'ün 2012 yılında Köln'de PKK'ya yakın grupların organize ettiği bir protesto gösterisine katılması yurt dışı yasağına gerekçe olarak gösterildi.

Bu arada, hakkında hapis cezası bulunan tutuklu Cane hakkında Facebook sayfasında paylaşılan bir Erdoğan karikatürü nedeniyle yeniden dava açılmıştı. Avukat Akalın, söz konusu paylaşımın kendisine ait olmadığını ve yine söz konusu hesabın kendisi tarafından açılmadığını belirtmişti. Cane'nin bir sonraki duruşması 16 Eylül'de yapılacak.

Hozan Cane, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) düzenlediği bir etkinliğe katılmak için Almanya'dan Edirne'ye gitmiş ve gözaltına alınmıştı. Ardından, Cane hakkında dava açılmıştı. Edirne’deki mahkeme heyeti Hozan Cane'yi "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

DW,dpa,GA/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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