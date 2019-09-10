Alman vatandaşı Hozan Cane'nin kızı da tutuklandı

Türkiye'de terör suçlamasıyla hapis cezası alan ve hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla ikinci bir dava açılan Hozan Cane olarak tanınan Saide İnaç'ın kızının da tutuklandığı bildirildi.

Alman vatandaşı olan Cane'nin avukatı Nevroz Akalın'ın Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan Gönül Örs, Türkiye'den çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. Örs'ün tutuklu yargılanmak üzere Edirne cezaevine gönderildiği belirtildi. Örs hakkında geçen Mayıs ayından bu yana yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu.

Avukat Akalın, Örs'ün 2018 yılı Kasım ayında Edirne'de gözaltına alınıp tutuklanan annesi Hozan Cane'yi görmek için Mayıs ayında Türkiye'ye gittiğini ve ülkeye girişinde kısa süreliğine gözaltına alındığını söyledi. Akalın'ın verdiği bilgilere göre, Örs'ün 2012 yılında Köln'de PKK'ya yakın grupların organize ettiği bir protesto gösterisine katılması yurt dışı yasağına gerekçe olarak gösterildi.

Bu arada, hakkında hapis cezası bulunan tutuklu Cane hakkında Facebook sayfasında paylaşılan bir Erdoğan karikatürü nedeniyle yeniden dava açılmıştı. Avukat Akalın, söz konusu paylaşımın kendisine ait olmadığını ve yine söz konusu hesabın kendisi tarafından açılmadığını belirtmişti. Cane'nin bir sonraki duruşması 16 Eylül'de yapılacak.