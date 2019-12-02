Alman vatandaşı Hozan Cane’nin kızına ev hapsi

Türk ve Alman vatandaşı Örs, “terör örgütüne üyelik” ile suçlanıyor.Türkiye’de terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Hozan Cane adı ile tanınan Saide İnaç'ın eylül ayında tutuklanan kızı Gönül Örs ev hapsi şartı ile tahliye edildi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan avukat Ayşe Çelik, müvekilinin Gebze'deki cezaevinden tahliye edilerek, İstanbul'daki kuzeninin yanına geldiğini, ancak evi terk etmesine izin verilmediğini belirtti. Çelik, Örs'ün elektronik kelepçe takmak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Alman vatandaşı olan ve tutuklanmadan önce Köln'de ikamet eden Hozan Cane, Kasım 2018'de "terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kızı Gönül Örs hakkında da "terör örgütüne üyelik” suçlaması bulunuyor.

Eylül ayı başında gözaltına alınmıştı

Türk ve Alman vatandaşı olan Örs, mayıs ayı sonunda annesini cezaevinde ziyaret etmek için Türkiye'ye gitmek istemiş, ancak ülkeye giriş yaparken kısa süreli gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Örs hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Eylül ayı başında ise tekrar gözaltına alınan Örs hakkında tutuklama kararı çıkartılmış ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışmakla suçlanmıştı.