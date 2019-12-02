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Alman vatandaşı Hozan Cane’nin kızına ev hapsi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 22:50 | Son Güncelleme

Türkiye’de terör suçlaması ile hapis cezası alan Hozan Cane’nin cezaevinde bulunan kızı Gönül Örs ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

Türk ve Alman vatandaşı Örs, “terör örgütüne üyelik” ile suçlanıyor.Türkiye’de terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Hozan Cane adı ile tanınan Saide İnaç'ın eylül ayında tutuklanan kızı Gönül Örs ev hapsi şartı ile tahliye edildi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan avukat Ayşe Çelik, müvekilinin Gebze'deki cezaevinden tahliye edilerek, İstanbul'daki kuzeninin yanına geldiğini, ancak evi terk etmesine izin verilmediğini belirtti. Çelik, Örs'ün elektronik kelepçe takmak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Alman vatandaşı olan ve tutuklanmadan önce Köln'de ikamet eden Hozan Cane, Kasım 2018'de "terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kızı Gönül Örs hakkında da "terör örgütüne üyelik” suçlaması bulunuyor.

Eylül ayı başında gözaltına alınmıştı

Türk ve Alman vatandaşı olan Örs, mayıs ayı sonunda annesini cezaevinde ziyaret etmek için Türkiye'ye gitmek istemiş, ancak ülkeye giriş yaparken kısa süreli gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Örs hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Eylül ayı başında ise tekrar gözaltına alınan Örs hakkında tutuklama kararı çıkartılmış ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışmakla suçlanmıştı.

Türkiye'de tutuklanmadan önce annesi gibi Köln'de ikamet eden Gönül Örs, ayrıca 2012 yılında PKK'ya yakınlığı ile bilinen bir grup tarafından Köln'de Ren Nehri üzerindeki bir gemide düzenlenen protesto eylemine katılmakla suçlanıyor. PKK, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Güneybatı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (SWR), Örs'ün söz konusu protesto eylemine katıldığına dair bilgilerin Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından Türk yetkililere iletildiğini iddia etmişti. 2012 yılında Alman emniyeti tarafından Örs hakkında soruşturma başlatılmış, ancak daha sonra soruşturma sona erdirilmişti. SWR'in geçen Cuma günü yayınlanan haberinde Ankara Büyükelçiliği'nde görevli BKA personelinin Interpol aracılığı ile Türk yetkilileri söz konusu soruşturma hakkında bilgilendirdiği belirtilmişti. 2012 yılındaki eylemde, Örs'ün de içinde olduğu grup Ren Nehri üzerinde tur yapan bir gemiyi ele geçirmeye çalışarak, bir manifesto okumuşlar ve cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını göstermişlerdi.

AFP, dpa/JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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