HABER

Alman vatandaşı Hozan Cane'ye 6 yıl 3 ay hapis

14.11.2018 20:03 | Son Güncelleme

"Hozan Cane" adını kullanan Alman vatandaşı Saide İnaç, "terör örgütü üyeliği" suçlamasından hüküm giyerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avukatları kararı temyiz edeceklerini açıkladı."Hozan Cane" adıyla tanınan Alman vatandaşı Kürt sanatçı Saide İnaç’ın yargılandığı davanın görülmesine Edirne'de devam edildi. İnaç Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmayı Alman Konsolosluğu'ndan bir yetkili de izledi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden İnaç, beraatını talep etti. İnaç'ın avukatları Mustafa Peköz ve Nevroz Akalan müvekkillerinin, sosyal medya hesabı üzerinden kendi adına yapılan paylaşımlarla bir alakasının olmadığını belirtti. Mahkeme İnaç'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, "Atatürk'e hakaret" suçundan ise beraatine karar verdi.

Avukat: Karar siyasi

İnaç'ın avukatı Mustafa Peköz DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada kararı eleştirerek temyize gideceklerini belirtti. Davayı "siyasi" diye nitelendiren Peköz, "Bu dava sadece üç duruşma yapılarak bizim hiçbir talebimizin kabul edilmediği, aceleye getirilmiş bir davadır. Birinci duruşmada iddianame okundu. İkinci duruşmada savcılık mütalaasını verdi. Üçüncü yani bugünkü duruşmada ise savunma yaptık ve mahkeme on dakika içinde kararını açıkladı" dedi.

Peköz savcının iddianamede müvekkilini Irak’a giderek YPG kamplarında bir buçuk yıl eğitim almakla suçladığını söyleyerek, "Mahkemeye müvekkilimin yurtdışına giriş çıkışlarını gösteren pasaportunu delil olarak sunduk. Müvekkilim farklı tarihlerde Irak’a gitmiştir ancak en uzun kaldığı süre 28 günü geçmemiştir. Mahkeme bu delilleri sunmamıza rağmen müvekkilime örgüt üyeliğinden ceza verdi" dedi.

Peköz müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarının da iddianamede kanıt olarak sunulduğunu, mahkemeye bu konuda tanık dinletmek istediklerini ancak bu taleplerinin de kabul edilmediğini ifade etti.

Avukat Peköz: Dava aceleye getirildi

İnaç’ın Alman vatandaşı olduğunu hatırlatan Peköz, "Mahkeme bu davanın Alman vatandaşı Meşale Tolu ya da Deniz Yücel’de olduğu gibi kamuoyunda geniş destek bulmasını engellemek için acele biçimde karar vermiştir" dedi. Peköz öncelikle mahkemenin gerekçeli kararını bekleyeceklerini, ardından kararı temyiz edeceklerini belirtti. Avukat, "Bana göre karar hem usul hem de esas yönünden bozulacaktır" diye konuştu.

İnaç'ın kızı Örs: Deliller yok sayıldı

İnaç’ın Almanya’da yaşayan kızı Dilan Örs de DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada kararı eleştirdi. Örs verilen kararı haksız bulduğunu belirtti. Mahkemeye sundukları bütün delillerin yok sayıldığını söyleyen Örs, "Mahkeme heyetinin 10 dakikada örgüt üyeliği gibi ağır bir cezayı vermesi, mahkemeye sunduğumuz bütün delilleri yok sayması, bizleri hayrete düşürdü. Böyle bir karar kesinlikle beklemiyorduk. Kararı mutlaka temyize götüreceğiz" dedi.

Saide İnaç, Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için HDP'nin düzenlediği etkinliğe katılmak üzere Edirne’ye gitmiş ve bu sırada gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Türkiye'de hali hazırda siyasi suçlardan İnaç'ın yanı sıra dört Alman vatandaşı daha cezaevinde bulunuyor. Bu kişiler, çifte vatandaş Enver A., Hamburglu Dennis E., Ekim ayında "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla altı yıldan fazla hapis cezası alan Patrick K. ve hakkındaki dava devam eden Kölnlü sosyal hizmetler uzmanı Adil Demirci.

Hülya Topcu

© Deutsche Welle Türkçe

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Kıbrıs’ta çözüm baskısı artıyorKıbrıs’ta çözüm baskısı artıyor
Bal Arılarını Korumak İçin Yeni TeknolojiBal Arılarını Korumak İçin Yeni Teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

İlginizi Çekebilir

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Her yere 12 oyuncak bebeğiyle gidiyor! Herkes onu konuşuyor

Her yere 12 oyuncak bebeğiyle gidiyor! Herkes onu konuşuyor

İrlanda'da skandal karar! Tecavüzdeki dantelli tanga detayı...

İrlanda'da skandal karar! Tecavüzdeki dantelli tanga detayı...

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporu: Müzakereler resmen askıya alınsın

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporu: Müzakereler resmen askıya alınsın

Brezilya'da akıllara durgunluk veren cinayet!

Brezilya'da akıllara durgunluk veren cinayet!

Derin denizin bilinmeyenleri gün yüzüne çıktı

Derin denizin bilinmeyenleri gün yüzüne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.