Alman vatandaşı Hozan Cane'ye 6 yıl 3 ay hapis

Avukatları kararı temyiz edeceklerini açıkladı."Hozan Cane" adıyla tanınan Alman vatandaşı Kürt sanatçı Saide İnaç’ın yargılandığı davanın görülmesine Edirne'de devam edildi. İnaç Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmayı Alman Konsolosluğu'ndan bir yetkili de izledi. Hakkındaki suçlamaları reddeden İnaç, beraatını talep etti. İnaç'ın avukatları Mustafa Peköz ve Nevroz Akalan müvekkillerinin, sosyal medya hesabı üzerinden kendi adına yapılan paylaşımlarla bir alakasının olmadığını belirtti. Mahkeme İnaç'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, "Atatürk'e hakaret" suçundan ise beraatine karar verdi. Avukat: Karar siyasi İnaç'ın avukatı Mustafa Peköz DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada kararı eleştirerek temyize gideceklerini belirtti. Davayı "siyasi" diye nitelendiren Peköz, "Bu dava sadece üç duruşma yapılarak bizim hiçbir talebimizin kabul edilmediği, aceleye getirilmiş bir davadır. Birinci duruşmada iddianame okundu. İkinci duruşmada savcılık mütalaasını verdi. Üçüncü yani bugünkü duruşmada ise savunma yaptık ve mahkeme on dakika içinde kararını açıkladı" dedi.

Peköz savcının iddianamede müvekkilini Irak’a giderek YPG kamplarında bir buçuk yıl eğitim almakla suçladığını söyleyerek, "Mahkemeye müvekkilimin yurtdışına giriş çıkışlarını gösteren pasaportunu delil olarak sunduk. Müvekkilim farklı tarihlerde Irak’a gitmiştir ancak en uzun kaldığı süre 28 günü geçmemiştir. Mahkeme bu delilleri sunmamıza rağmen müvekkilime örgüt üyeliğinden ceza verdi" dedi. Peköz müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarının da iddianamede kanıt olarak sunulduğunu, mahkemeye bu konuda tanık dinletmek istediklerini ancak bu taleplerinin de kabul edilmediğini ifade etti. Avukat Peköz: Dava aceleye getirildi İnaç’ın Alman vatandaşı olduğunu hatırlatan Peköz, "Mahkeme bu davanın Alman vatandaşı Meşale Tolu ya da Deniz Yücel’de olduğu gibi kamuoyunda geniş destek bulmasını engellemek için acele biçimde karar vermiştir" dedi. Peköz öncelikle mahkemenin gerekçeli kararını bekleyeceklerini, ardından kararı temyiz edeceklerini belirtti. Avukat, "Bana göre karar hem usul hem de esas yönünden bozulacaktır" diye konuştu.