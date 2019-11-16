Alman vatandaşı IŞİD şüphelileri Frankfurt’a geldi

Türkiye’nin sınırdışı ettiği IŞİD şüphelisi iki kadını taşıyan uçak Almanya’nın Frankfurt Havalimanı’na indi. Alman polisinden yapılan açıklamada uçağın Cuma günü yerel saat ile 21.34’te havalimanına indiği belirtildi. Şahısların pasaport kontrolünden geçirildiğini belirten polis sözcüsü bundan sonraki sürecin federal ve eyaletlerdeki güvenlik makamlarının inisiyatifinde olduğunu söyledi. Alman haber ajansı dpa’nın edindiği bilgilere göre İstanbul'dan Frankfurt'a gelen uçakta Federal Emniyet Teşkilatı’ndan bir polis memuru da şüphelilere eşlik etti. Şahısların gözaltına alındığına yönelik henüz bir bilgi yok.

DHA’nın haberinde şahısların “yabancı terörist savaşçı” olduğu belirtilmişti. Haberde iki kadının Göç İdaresi’ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde dün yerel saat ile 20.45'te İstanbul Havalimanı’na getirildiği kaydedilmişti.

dpa’nın edindiği bilgilere göre sınırdışı edilen şüphelilerden biri 1998 doğumlu. 21 yaşındaki kadının Suriye’nin kuzeyindeki El Hol’de Suriyeli Kürt güçlerin gözetimi altındaki bir kamptan kaçarak Türkiye’ye geçtiği belirtiliyor. Kadının Türkiye'de en son Gaziantep'teki Geri Gönderme Merkezi’nde tutulduğu kaydediliyor. Diğer şüphelinin ise Hannover doğumlu olduğu belirtiliyor. Şahsın Suriye Demokratik Güçleri’nin Barış Pınarı Harekatı sırasında denetimini kaybettiği Ayn İsa kampından kaçarak Türkiye’ye geçiş yaptığı belirtiliyor.